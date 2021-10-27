«Бавария» победила «Милан», «Црвена Звезда» уступила «Монако»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Монако» – «Црвена Звезда» 70:62 (21:12, 20:24, 15:17, 14:9)
«Монако»: Диалло (19 + 7 подборов), Мотеюнас (14 + 8 подборов), Анджушич (12), Ли (2), И.Файе (0) – старт; Холл (9), Джеймс (8), Вестерманн (3), Уаттара (3), Бутсьель (0).
«Црвена Звезда»: Уолтерс (18), Калинич (14), Кузмич (10 + 7 подборов), Холлинз (3), Давидовац (0) – старт; Добрич (8), Цирбес (4), Лазич (3), Митрович (2), Ускокович (0), Симонович (0).
«Фенербахче» – «Барселона» 74:76 (20:15, 9:20, 19:14, 26:27)
«Фенербахче»: Веселы (24 + 8 подборов), Гудурич (17), Букер (8), Пьер (7), Хенри (3 + 6 передач) – старт; Хазер (5), Де Коло (4 + 6 потерь), Полонара (4), Шайок (2), Бирсен (0), Дювериоглу (0).
«Барселона»: Хиггинс (18), Калатес (11 + 7 передач), Миротич (8 + 7 подборов), Курич (5), Шанлы (0) – старт; Дэвис (16), Шмитс (8 + 8 подборов), Хэйс (6), Лапровиттола (4), Йокубайтис (0), Мартинес (0).
«Олимпиакос» – «Альба» 87:83 (27:19, 25:23, 19:17, 16:24)
«Олимпиакос»: Дорси (13), Папаниколау (12), Везенков (9), Фалль (8), Уолкап (6) – старт; Слукас (10 + 6 передач), Ларендзакис (8), Принтезис (8), Маккиссик (7), Жан-Шарль (6), Лунцис (0).
«Альба»: Ло (11), Смит (10), Олинде (10), Сикма (9 + 10 подборов + 8 передач), Тиманн (4) – старт; да Силва (17), Зусман (9), Маттиссек (8), Блатт (5), Делов (0), Шнайдер (0).
«Маккаби» – «Жальгирис» 76:62 (16:20, 23:10, 19:16, 18:16)
«Маккаби»: Уильямс (17 + 7 подборов), Жижич (14 + 9 подборов), Эванс (13), Уилбекин (5 + 6 передач + 5 перехватов), Калояро (0) – старт; Наннэлли (15), Рейнольдс (7 + 8 подборов), Тэйлор (3), Лессор (2), ДиБартоломео (0), Соркин (0).
«Жальгирис»: Нибо (10 + 9 подборов), Гиффи (9), Стрелниекс (7), Калниетис (6), Улановас (3) – старт; Милакнис (17), Лекавичюс (6), Мудиай (2), Янкунас (2), Блажевич (0).
«Бавария» – «Милан» 83:77 (21:24, 18:15, 20:15, 24:23)
«Бавария»: Лучич (20), Хиллиард (17), Уолден (16), Рубит (9), Шиллинг (2) – старт; Хантер (9 + 10 подборов), Томас (8), Уайлер-Бэбб (2), Обст (0), Ярамаз (0), Джедович (0).
«Милан»: Мелли (16 + 8 подборов), Хайнс (10), Шилдс (6), Холл (4 + 6 передач), Дэниелс (2) – старт; Датоме (14), Митоглу (13 + 8 подборов), Родригес (11), Тарчевски (1), Грант (0), Риччи (0).