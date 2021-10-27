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02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс 129:140 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 109:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс 122:104 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз 104:90 Окончен
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик 107:90 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 108:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 98:107 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс 87:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 116:86 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 112:99 Окончен
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03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс 116:106 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 121:125 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 122:110 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
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19:00 Днепр - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Будивельник -:- Запланирован

«Бавария» победила «Милан», «Црвена Звезда» уступила «Монако»

«Барселона» минимально обыграла «Фенербахче»
Баскетбол Еврокубки
07:20
«Бавария» победила «Милан», «Црвена Звезда» уступила «Монако»
Фото: euroleague.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Монако» – «Црвена Звезда» 70:62 (21:12, 20:24, 15:17, 14:9)

«Монако»: Диалло (19 + 7 подборов), Мотеюнас (14 + 8 подборов), Анджушич (12), Ли (2), И.Файе (0) – старт; Холл (9), Джеймс (8), Вестерманн (3), Уаттара (3), Бутсьель (0).

«Црвена Звезда»: Уолтерс (18), Калинич (14), Кузмич (10 + 7 подборов), Холлинз (3), Давидовац (0) – старт; Добрич (8), Цирбес (4), Лазич (3), Митрович (2), Ускокович (0), Симонович (0).

«Фенербахче» – «Барселона» 74:76 (20:15, 9:20, 19:14, 26:27)

«Фенербахче»: Веселы (24 + 8 подборов), Гудурич (17), Букер (8), Пьер (7), Хенри (3 + 6 передач) – старт; Хазер (5), Де Коло (4 + 6 потерь), Полонара (4), Шайок (2), Бирсен (0), Дювериоглу (0).

«Барселона»: Хиггинс (18), Калатес (11 + 7 передач), Миротич (8 + 7 подборов), Курич (5), Шанлы (0) – старт; Дэвис (16), Шмитс (8 + 8 подборов), Хэйс (6), Лапровиттола (4), Йокубайтис (0), Мартинес (0).

«Олимпиакос» – «Альба» 87:83 (27:19, 25:23, 19:17, 16:24)

«Олимпиакос»: Дорси (13), Папаниколау (12), Везенков (9), Фалль (8), Уолкап (6) – старт; Слукас (10 + 6 передач), Ларендзакис (8), Принтезис (8), Маккиссик (7), Жан-Шарль (6), Лунцис (0).

«Альба»: Ло (11), Смит (10), Олинде (10), Сикма (9 + 10 подборов + 8 передач), Тиманн (4) – старт; да Силва (17), Зусман (9), Маттиссек (8), Блатт (5), Делов (0), Шнайдер (0).

«Маккаби» – «Жальгирис» 76:62 (16:20, 23:10, 19:16, 18:16)

«Маккаби»: Уильямс (17 + 7 подборов), Жижич (14 + 9 подборов), Эванс (13), Уилбекин (5 + 6 передач + 5 перехватов), Калояро (0) – старт; Наннэлли (15), Рейнольдс (7 + 8 подборов), Тэйлор (3), Лессор (2), ДиБартоломео (0), Соркин (0).

«Жальгирис»: Нибо (10 + 9 подборов), Гиффи (9), Стрелниекс (7), Калниетис (6), Улановас (3) – старт; Милакнис (17), Лекавичюс (6), Мудиай (2), Янкунас (2), Блажевич (0).

«Бавария»  – «Милан» 83:77 (21:24, 18:15, 20:15, 24:23)

«Бавария»: Лучич (20), Хиллиард (17), Уолден (16), Рубит (9), Шиллинг (2) – старт; Хантер (9 + 10 подборов), Томас (8), Уайлер-Бэбб (2), Обст (0), Ярамаз (0), Джедович (0).

«Милан»: Мелли (16 + 8 подборов), Хайнс (10), Шилдс (6), Холл (4 + 6 передач), Дэниелс (2) – старт; Датоме (14), Митоглу (13 + 8 подборов), Родригес (11), Тарчевски (1), Грант (0), Риччи (0).

Рене Тер Велде
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Теги

Монако (баскетбол) Црвена Звезда (баскетбол) Фенербахче (баскетбол) Барселона (баскетбол) Олимпиакос (баскетбол) Альба (баскетбол) Маккаби (баскетбол) Жальгирис Бавария (баскетбол) Милан (баскетбол)

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