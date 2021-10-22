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Евролига. «Милан» минимально переиграл АСВЕЛ, «Фенербахче» не повезло в матче с «Реалом»
«Бавария» нанесла поражение «Жальгирису»
«Реал» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) / Фото - euroleagueЕвролига. Регулярный чемпионат
«Анадолу Эфес» (Турция) – УНИКС (Россия) 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17)
«Анадолу Эфес»: Бобуа (14), Пляйсс (12), Морман (10 + 9 подборов), Ларкин (8 + 6 потерь), Гечим (0) – старт; Брайант (14), Гази (5), Данстон (4), Синглтон (2), Петрушев (2)
УНИКС: Браун (16), Хезоня (13 + 7 подборов), Джекири (8), Брэнтли (4), Воронцевич (0) – старт; Кэнан (16), Браун (5), Списсу (3), Узинский (3), Мэйо (0)
«Жальгирис» (Литва) – «Бавария» (Германия) 73:75 (24:13, 15:14, 16:25, 18:23)
«Жальгирис»: Нибо (12 + 13 подборов), Калниетис (11 + 6 передач), Улановас (5), Милакнис (3), Янкунас (0) – старт; Лекавичюс (17), Гиффи (11 + 7 подборов), Блажевич (8 + 8 подборов), Кавано (6), Лукошюнас (0)
«Бавария»: Лучич (17), Хиллиард (14), Уолден (11), Рубит (8 + 7 подборов), Уайлер-Бэбб (0) – старт; Томас (15), Хантер (7), Ярамаз (2), Шишко (1), Обст (0)
«Маккаби» (Израиль) – «Панатинаикос» (Греция) 77:73 (19:13, 14:10, 22:17, 22:33)
«Маккаби»: Уилбекин (16 + 7 подборов), Уильямс (11), Эванс (7), Калояро (4), Лессор (0) – старт; Наннэлли (18), Соркин (9), Жижич (6), Рейнольдс (6 + 9 подборов), ДиБартоломео (0), Тэйлор (0)
«Панатинаикос»: Папапетру (15), Уайт (14), Недович (13), Папаяннис (6 + 12 подборов), Перри (0) – старт; Мэйкон (17), Феррелл (3), Каселакис (3), Эванс (2), Сент-Рос (0), Флойд (0)
«Милан» (Италия) – АСВЕЛ (Франция) 73:72 (14:17, 12:23, 25:11, 22:21)
«Милан»: Шилдс (15), Мелли (14), Дилэйни (12), Холл (3), Тарчевски (0) – старт; Риччи (10), Хайнс (7 + 8 подборов), Датоме (6), Родригес (4), Митоглу (2), Дэниелс (0)
АСВЕЛ: Окобо (25), Джонс (12), Озетковски (6), Фалль (4), Лайти (2) – старт; Каюди (6), Гист (5), К. Адетокумбо (4), Дьо (3), Ховард (3), Лакомб (2)
«Реал» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) 70:69 (10:15, 25:26, 15:11, 20:17)
«Реал»: Эртель (10), Абальде (7), Ханга (6), Пуарье (5 + 17 подборов), Ябуселе (2) – старт; Козюр (16), Алосен (8), Руди Фернандес (6), Уильямс-Госс (5), Тэйлор (3), Ндиайе (2), Вукчевич (0)
«Фенербахче»: Де Коло (11 + 6 передач), Веселы (10), Хенри (9), Букер (6), Пьер (3) – старт; Полонара (9), Махмутоглу (7), Шайок (5), Дювериоглу (5), Хазер (4), Гудурич (0)
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