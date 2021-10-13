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Евролига. УНИКС продлил серию поражений «Баварии», «Олимпия» закрепилась в топе таблицы

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол Еврокубки
07:58
Евролига. УНИКС продлил серию поражений «Баварии», «Олимпия» закрепилась в топе таблицы
Уникс - Бавария / фото - пресс-служба Евролиги

Евролига. Регулярный чемпионат

УНИКС – «Бавария» 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20)

УНИКС: Кэнан 21, Браун 17 + 5 передач, Хезонья 15 + 7 подборов, Джекири 7 + 10 подборов, Дж. Браун 4 + 8 подборов, Списсу 3, Брентли 3, Узинский 2, Зайцев 1

«Бавария»: Хиллиард 17 + 7 подборов, Уолден 16 + 2 перехвата, Ярамаж 11, Томас 11, Сиско 6, Хантер 4 + 5 подборов, Уиллер-Бэбб 3 + 5 подборов, Рубит 3

ЦСКА – «Зенит» 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15)

ЦСКА: Шенгелия 33 + 8 подборов + 2 перехвата, Клайберн 16 + 7 подборов, Швед 8 + 3 перехвата, Фойгтманн 8 + 4 передачи, Курбанов 4 + 4 подбора, Люндберг 3 + 4 передачи, Хакэтт 3 + 5 передач, Боломбой 2

«Зенит»: Лойд 19 + 5 передач, Кулагин 8, Зубков 8 + 5 подборов, Мики 7 + 5 подборов, Гудаитис 6 + 6 подборов, Бэрон 5, Кузьминскас 5, Понитка 5 + 4 передачи, Пойтрис 2, Фрэнкэмп 2

АСВЕЛ – «Анадолу Эфес» 75:73 (20:25, 15:24, 18:13, 22:11)

АСВЕЛ: Джонс 16 + 6 подборов, Ховард 13, Лякомб 11, Осетковски 10 + 3 перехвата, Адетокумбо 10, Окобо 7 + 10 передач, Гист 5, Штразель 3, Фалль 1

«Анадолу Эфес»: Мицич 24 + 3 перехвата, Ларкин 15 + 6 передач, Бобуа 13, Пляйс 8 + 11 подборов, Моэрман 6, Синглтон 3, Гесим 2, Данстон 2

«Альба» – «Фенербахче» 84:70 (18:19, 9:16, 30:18, 27:17)

«Альба»: Да Силва 22 + 2 перехвата, Ло 21 + 5 передач, Сикма 13 + 9 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Оланд 9, Зусман 7, Шнайдер 5, Смит 3, Делоу 2, Матишек 2

«Фенербахче»: Де Коло 15 + 8 передач + 2 перехвата, Дувериоглу 12 + 6 подборов, Пьерр 9, Букер 7, Акпинар 6, Веселы 6 + 11 подборов + 2 перехвата, Хенри 6 + 5 передач, Махмутоглу 4, Гудурич 3

«Баскония» – «Панатинаикос» 81:79 (15:17, 25:18, 21:24, 20:20)

«Бвскония»: Фонтеккио 16 + 7 подборов, Гидрайтис 16 + 5 подборов, Седекерскис 15 + 6 подборов, Грэйнджер 12 + 9 передач, Болдвин 7, Эно 7 + 5 подборов, Нноко 4 + 9 подборов, Маринкович 3, Костелло 1

«Панатинаикос»: Папапетру 22 + 2 перехвата, Мэйкон 13, Перри 9 + 2 перехвата, Сент-Рус 9, Эванс 8, Уайт 7 + 5 подборов, Недович 5, Флойд 2, Каселакис 2, Папаянис 2 + 8 подборов

«Олимпия» – «Маккаби» 83:72 (26:15, 26:15, 11:19, 23:20)

«Милан»: Холл 17, Митоглу 16 + 6 подборов, Дилэйни 10, Родригес 9 + 6 передач, Шилдс 9, Мелли 8, Хайнс 6, Датоме 3, Грант 2, Тарчевски 2

«Маккаби»: Уильямс 19, Наннэлли 16 + 7 подборов + 5 передач, Рэйнольдс 13 + 5 подборов, Лессорт 10, Уилбекин 8, Эванс 5, Соркин 1

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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