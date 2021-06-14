Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
Фанастический блок-шот и мощный данк Адетокумбо через Гриффина вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Яннис Адетокумбо / Фото - brewhoopНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли убийственный блок-шот форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо и его данк через одного из лидеров «Бруклин Нетс» Блэйка Гриффина.
Смотрите результаты минувшего игрового дня плей-офф НБА.
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