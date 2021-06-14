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Фанастический блок-шот и мощный данк Адетокумбо через Гриффина вошли в топ-5 дня НБА

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Баскетбол НБА
10:51
Фанастический блок-шот и мощный данк Адетокумбо через Гриффина вошли в топ-5 дня НБА
Яннис Адетокумбо / Фото - brewhoop
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф. 

В видеоподборку вошли убийственный блок-шот форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо и его данк через одного из лидеров «Бруклин Нетс» Блэйка Гриффина


Смотрите результаты минувшего игрового дня плей-офф НБА.
Владимир Кириченко
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Яннис Адетокунбо топ-10 (нба)

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