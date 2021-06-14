«Финикс» благодаря невероятным Букеру и Полу довел серию с «Денвером» до разгрома
«Финикс» вновь переиграл «Денвер» и уверенно вышел в финал плей-офф Западной конференции
«Милуоки» сравнял счет в противостоянии с «Нетс»
«Денвер» – «Финикс» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций. Четвертые матчи
«Милуоки» – «Бруклин» 107:96 (23:26, 30:22, 28:21, 26:27), счет в серии 2:2
«Милуоки»: Адетокумбо (34 + 12 подборов - 5 потерь), Миддлтон (19 + 8 передач), Холидэй (14 + 9 передач), Такер (13 + 7 подборов), Лопес (6 + 11 подборов) – старт; Адетокумбо (0), Джексон (0), Портис (0), Коннотон (8 + 4 перехватов), Форбс (10), Тупан (3), Меррилл (0), Брайант (0)
«Бруклин»: Дюрэнт (28 + 13 подборов - 5 потерь), Ирвинг (11), Гриффин (8), Харрис (8), Браун (7) – старт; Грин (8), Джонсон (0), Клэкстон (4), Перри (2), Джеймс (5), Чиозза (5), Джонсон (2), Луваву-Кабарро (3), Шэмет (5)
«Денвер» – «Финикс» 118:125 (22:28, 33:35, 28:33, 35:29), счет в серии 0:4
«Денвер»: Бартон (25), Йокич (22 + 11 подборов), Портер (20), Моррис (19), Гордон (8) – старт; Грин (0), МакГи (5 + 7 подборов), Кампаццо (14), Риверс (5), Харрисон (0)
«Финикс»: Пол (37 + 7 передач), Букер (34 + 11 подборов), Бриджес (14), Эйтон (12 + 7 подборов), Краудер (9 + 10 подборов + 4 блокшотов) – старт; Шарич (5), Крэйг (3), Джонсон (7), Пэйн (4)