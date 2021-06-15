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Феноменальный данк Леонарда и невероятный проход Джорджа – в топ-10 дня НБА

Десятка лучших моментов четвертьфинальных матчей плей-офф
Баскетбол НБА
12:39
Феноменальный данк Леонарда и невероятный проход Джорджа – в топ-10 дня НБА
Пол Джордж / Фото: twitter.com/laclippers

НБА представила топ-10 моментов игрового дня четвертьфинальных матчей плей-офф.

В подборку вошли мощнейший данк и сумасшедший проход легких форвардов «Клипперс» Кавая Леонарда и Пола Джорджа в матче против «Юты» (118:104).

Напомним, что в другом четвертьфинальном матче плей-офф НБА «Атланта» выиграла «Филадельфию» (103:100).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Пол Джордж Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс топ-10 (нба)

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