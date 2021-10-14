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Гинзбург: «Играли против одной из лучших команд по защите в Лиге чемпионов»

В матче с «Людвигбургом» «Прометей» набрал 64 очка
Баскетбол Еврокубки
08:01
Гинзбург: «Играли против одной из лучших команд по защите в Лиге чемпионов»
Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал поражение от «Людвигбурга» (64:86) в рамках второй тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Играли против отличной команды, одной из лучших по защите в Лиге чемпионов. Знали, что нас ждет. «Людвигсбург» позволил «Альбе» набрать 62 очка в матче чемпионата Германии. Понимали, что будет тяжело. Нельзя выиграть матч, если совершаешь 18 потерь и позволяешь сопернику сделать 18 подборов на своем щите. Потери привели как минимум к 20 очкам соперника. Получили хороший урок в матче против уникальной по атлетизму команды. Нужно делать выводы. Это процесс. Считаю, что наша команда все еще очень конкурентоспособная. Нужно забывать об этом матче, через пару дней уже начинается новая игра. Мы говорили о недопустимости совершения потерь. Игроки должны приспособиться к такому типу баскетболу. Вместо простых передач, мы делали сложные. Понимали, какого уровня соперником является «Людвигсбург». Иногда неплохо двигали мяч, выходили на хорошие броски, были хорошие проходы. Мы пытались «наказать» «Людвигсбург» на периметре, а они старались продавить нас в краске. Такая игра. Они оказались лучше в этом плане.

В какой-то момент у «Людвигсбурга» было 5 форвардов на площадке и все равно они доминировали в краске. В дуэли наших «маленьких» против «больших» и форвардов «Людвигсбурга» победили соперники. Игроки знают, что разница в матчах важна. Хотя в концовке также были мысли о том, чтобы уберечь игроков от травм, поскольку через два дня следующий матч. «Людвигсбург» обыграл «Сассари» с разницей 15 очков. Главные для нас матчи в этой группе будут с «Сассари». После жеребьевки мы поняли, что не займем первое место в группе. Можно побороться за второе или третье место. Я верю в наш успех против «Сассари». Хотя, конечно, итоговая разница в счете сегодня была важна. Нужно мотивировать команду. Не думаю, что это будет проблемой. Игроки все понимают. Команда несыгранная. Много работы нужно сделать в будущем. Не думаю, что нужна какая-то мотивация. Убежден, что игроки мотивированы и будут биться до конца».

После двух туров «Прометей» не имеет очков в активе и занимает последнее место в группе вместе с «Динамо Сассари». Очный матч команд состоится 27 октября.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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