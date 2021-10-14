Гинзбург: «Играли против одной из лучших команд по защите в Лиге чемпионов»

Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал поражение от «Людвигбурга» (64:86) в рамках второй тура группового этапа Лиги чемпионов:

В какой-то момент у «Людвигсбурга» было 5 форвардов на площадке и все равно они доминировали в краске. В дуэли наших «маленьких» против «больших» и форвардов «Людвигсбурга» победили соперники. Игроки знают, что разница в матчах важна. Хотя в концовке также были мысли о том, чтобы уберечь игроков от травм, поскольку через два дня следующий матч. «Людвигсбург» обыграл «Сассари» с разницей 15 очков. Главные для нас матчи в этой группе будут с «Сассари». После жеребьевки мы поняли, что не займем первое место в группе. Можно побороться за второе или третье место. Я верю в наш успех против «Сассари». Хотя, конечно, итоговая разница в счете сегодня была важна. Нужно мотивировать команду. Не думаю, что это будет проблемой. Игроки все понимают. Команда несыгранная. Много работы нужно сделать в будущем. Не думаю, что нужна какая-то мотивация. Убежден, что игроки мотивированы и будут биться до конца».