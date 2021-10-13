«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов
«Прометей» в домашнем матче уступил немецкому «Людвигбургу» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
С первой же четверти «Прометей» позволял соперникам выполнять много свободных трехочковых бросков, за счет которых гости методично отрывались по счету.
Самый показательный статистический факт – концу третьей четверти, процент точных бросков из-за дуги у «Людвигбурга» составлял более 50%, а на пике этот показатель и вовсе достигал 60%.
«Прометей» же полностью провали игру в атаке, особенно во второй половине. Вероятно, худший матч за чемпионов Украины провел звездный новичок этого межсезонья Харрисон, который набрал всего 7 очков. Самым результативным игроком «Прометея» стал Кеннеди, записавший в свой актив 18 баллов.
Как итог – поражение, которое стало вторым кряду для подопечных Ронена Гинзбурга. Вот только если с «Тенерифе» «Прометей» до последних секунд матча имел шансы на победу, то в этой встрече безнадега ощущалась начиная с середины третьей четверти.
Лига чемпионов. Группа А. Второй тур:
«Прометей» (Украина) – «Людвигбург» (Германия) 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18).
«Прометей»: Кеннеди 18, Сидоров 7, Эванс 10 + 5, Харрисон 7, Стефенс 11 + 5 - старт; Доу 10 + 6 передач, Билан 4, Петров 3, Липовый, Лукашов, Беликов.
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