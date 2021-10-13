«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов

Подопечные Ронена Гинзбурга разгромно проиграли «Людвигбургу»

Фото: пресс-служба турнира

«Прометей» в домашнем матче уступил немецкому «Людвигбургу» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

С первой же четверти «Прометей» позволял соперникам выполнять много свободных трехочковых бросков, за счет которых гости методично отрывались по счету.

Самый показательный статистический факт – концу третьей четверти, процент точных бросков из-за дуги у «Людвигбурга» составлял более 50%, а на пике этот показатель и вовсе достигал 60%.

«Прометей» же полностью провали игру в атаке, особенно во второй половине. Вероятно, худший матч за чемпионов Украины провел звездный новичок этого межсезонья Харрисон, который набрал всего 7 очков. Самым результативным игроком «Прометея» стал Кеннеди, записавший в свой актив 18 баллов.

Как итог – поражение, которое стало вторым кряду для подопечных Ронена Гинзбурга. Вот только если с «Тенерифе» «Прометей» до последних секунд матча имел шансы на победу, то в этой встрече безнадега ощущалась начиная с середины третьей четверти.

Лига чемпионов. Группа А. Второй тур:

«Прометей» (Украина) – «Людвигбург» (Германия) 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18).

«Прометей»: Кеннеди 18, Сидоров 7, Эванс 10 + 5, Харрисон 7, Стефенс 11 + 5 - старт; Доу 10 + 6 передач, Билан 4, Петров 3, Липовый, Лукашов, Беликов.