Гинзбург: «С «Людвигсбургом» нам будет непросто, но мы сделаем все, что от нас зависит»
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью пресс-службе ФБУ высказался о предстоящем матче баскетбольной Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграют против немецкого «Людвигсбурга».
«Мы проиграли первый матч в Лиге чемпионов, но все понимают, что мы играли против одной из лучших команд Европы. Мы сумели показать тот уровень, который позволяет хорошо играть в этом турнире. Я был доволен своими подопечными в поединке против «Тенерифе» и нам всем остается двигаться вперед.
Игроки «Людвигсбурга» играют в активный прессинг. Такая манера игры доставляет неудобства любой команде, на прошлой неделе команда переиграла «Альбу», которая является одним из топов Бундеслиги, но мы готовы к таким действиям соперника. Мы должны выстроить свою четкую линию защиты, чтобы успешно противостоять такой тактике. Это одна из жестких команд Европы. Нам будет нелегко, но мы сделаем все, что зависит от нас.
Как тренера меня многое волнует перед игрой, тем больше у нас непростой, насыщенный период, но мы будем стараться».
Смотрите матч «Прометей» – «Людвигсбург» в онлайн трансляции на телеканале XSPORT. Начало – 13-го октября, в 19:00.
Напомним, FIBA составила рейтинг силы участников Лиги чемпионов.
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