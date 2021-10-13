Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина может выйти со второго места, даже если снова не победит Боснию. Рассматриваем все возможные расклады в нашей группе
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 2
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Будивельник -:- Запланирован
19:00 Николаев - Черкасские Мавпы -:- Запланирован

Гинзбург: «С «Людвигсбургом» нам будет непросто, но мы сделаем все, что от нас зависит»

Главный тренер «Прометея» – о предстоящем матче Лиги чемпионов
Баскетбол Еврокубки
11:59
Гинзбург: «С «Людвигсбургом» нам будет непросто, но мы сделаем все, что от нас зависит»
Ронен Гинзбург / фото - ФБУ

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью пресс-службе ФБУ высказался о предстоящем матче баскетбольной Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграют против немецкого «Людвигсбурга».

«Мы проиграли первый матч в Лиге чемпионов, но все понимают, что мы играли против одной из лучших команд Европы. Мы сумели показать тот уровень, который позволяет хорошо играть в этом турнире. Я был доволен своими подопечными в поединке против «Тенерифе» и нам всем остается двигаться вперед.

Игроки «Людвигсбурга» играют в активный прессинг. Такая манера игры доставляет неудобства любой команде, на прошлой неделе команда переиграла «Альбу», которая является одним из топов Бундеслиги, но мы готовы к таким действиям соперника. Мы должны выстроить свою четкую линию защиты, чтобы успешно противостоять такой тактике. Это одна из жестких команд Европы. Нам будет нелегко, но мы сделаем все, что зависит от нас.

Как тренера меня многое волнует перед игрой, тем больше у нас непростой, насыщенный период, но мы будем стараться».

Смотрите матч «Прометей» – «Людвигсбург» в онлайн трансляции на телеканале XSPORT. Начало – 13-го октября, в 19:00.

Напомним, FIBA составила рейтинг силы участников Лиги чемпионов.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Ронен Гинзбург Лига чемпионов (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов
«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов
Баскетбол Еврокубки
20:48
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
Баскетбол Суперлига
11:10
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» – «Людвигбург». Трансляция на XSPORT
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» – «Людвигбург». Трансляция на XSPORT
Баскетбол Еврокубок
12 октября 14:41
FIBA составила рейтинг силы участников Лиги чемпионов – «Прометей» расположился в середине листа
FIBA составила рейтинг силы участников Лиги чемпионов – «Прометей» расположился в середине листа
Баскетбол Еврокубки
12 октября 14:35
4-я победа кряду. «Прометей» разнес «Будивельник»
4-я победа кряду. «Прометей» разнес «Будивельник»
Баскетбол Суперлига
10 октября 18:16
«Прометей» уничтожил «Черкасские Мавпы»
«Прометей» уничтожил «Черкасские Мавпы»
Баскетбол Суперлига
8 октября 19:43

Новости: Баскетбол

«Киев-Баскет» стартовал в Кубке Европы FIBA с победы
«Киев-Баскет» стартовал в Кубке Европы FIBA с победы
Еврокубки
21:00
«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов
«Прометей» потерпел второе кряду поражение в Лиге чемпионов
Еврокубки
20:48
Симмонс вернется к тренировкам с «Филадельфией»
Симмонс вернется к тренировкам с «Филадельфией»
НБА
18:50
Первый матч в Кубке FIBA «Киев-Баскет» сыграет против команды, которая выбила «Днепр»
Первый матч в Кубке FIBA «Киев-Баскет» сыграет против команды, которая выбила «Днепр»
Еврокубки
15:54
Гинзбург: «С «Людвигсбургом» нам будет непросто, но мы сделаем все, что от нас зависит»
Гинзбург: «С «Людвигсбургом» нам будет непросто, но мы сделаем все, что от нас зависит»
Еврокубки
11:59
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
Суперлига
11:10
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
Суперлига
11:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
Суперлига
10:50
Хорфорд сдал положительный тест на коронавирус
Хорфорд сдал положительный тест на коронавирус
НБА
08:15
Все новости

Популярные новости

Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Фьюри отреагировал на желание своего промоутера устроить бой с Усиком
Фьюри отреагировал на желание своего промоутера устроить бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
6 октября 15:19
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
21:00
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Клагенфурт» — «Донбасс». Трансляция на XSPORT
21:20
Лига чемпионов FIBA. «Тенерифе» – «Динамо Сассари». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Тенерифе» – «Динамо Сассари». Видео трансляция
21:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
14 октября 20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00