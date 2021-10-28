Гинзбург: «Во второй половине на площадку из раздевалки вышла совсем другая команда»

Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал победу над «Динамо Сассари» (87:79) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба слобожанцев:

Игроки отлично выложились. Я поддерживаю их и считаю, что они проделали отличную работу. Одержать первую победу с командой в Лиге чемпионов – невероятные ощущения. Но мы идем от игры к игре. Далее у нас два сложных выезда в Германию и Испанию. Эта победа позволит нам бороться за второе место до последних туров. Считаю, что наша группа самая сложная в Лиге чемпионов».