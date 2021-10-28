«Прометей» на выезде обыграл «Динамо», добыв дебютную победу в Лиге чемпионов
Гинзбург: «Во второй половине на площадку из раздевалки вышла совсем другая команда»
«Прометей» добыл дебютную победу в Лиге чемпионов
Фото: пресс-служба Лиги чемпионов
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал победу над «Динамо Сассари» (87:79) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба слобожанцев:
«Историческая победа для «Прометея». Команда существует 2-3 года, так что обыграть такой клуб как «Сассари» на выезде – историческое достижение. В первой половине не узнал своей команды. Первые 15 минут мы думали о нападении, но плохо играли в защите. Разница доходила до «-16». За 2-3 минуты до перерыва стали играть лучше. Во второй половине на площадку из раздевалки вышла совсем другая команда. Прекрасно играли в защите. Позволили сопернику набрать около 30 очков за половину и проявили характер.
Игроки отлично выложились. Я поддерживаю их и считаю, что они проделали отличную работу. Одержать первую победу с командой в Лиге чемпионов – невероятные ощущения. Но мы идем от игры к игре. Далее у нас два сложных выезда в Германию и Испанию. Эта победа позволит нам бороться за второе место до последних туров. Считаю, что наша группа самая сложная в Лиге чемпионов».
Следующий матч «Прометей» проведет 10 ноября на выезде против «Тенерифе».
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