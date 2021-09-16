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Главный тренер «Опавы» – о матче с «Прометеем»: «Фаворит ясен»

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Баскетбол Еврокубки
14:14
Главный тренер «Опавы» – о матче с «Прометеем»: «Фаворит ясен»
Фото: пресс-служба «Опавы»

Главный тренер «Опавы» Петр Чудек считает свою команду андердогом в предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов против «Прометея». Об этом коуч рассказал клубной пресс-службе:

«У «Прометея» очень хорошая команда. В его состав входят сильные игроки сборной Украины. Кроме того, на каждую позицию у них есть американский игрок. Фаворит ясен. Но каждый матч начинается со счета 0:0. Я по собственному опыту знаю, что в спорте случаются сюрпризы.

У нас двенадцать игроков. Уже присоединились к команде Радим Клечка, у которого был вирус, и Мирослав Квапил, который в прошлый четверг присутствовал на родах жены. Все они отправились в Софию. Поездка на автобусе в болгарскую столицу заняла восемнадцать часов, но мы морально подготовили ребят к нелегкому путешествию. Несмотря на то, что на границе стояли дольше, нам это удалось. В четверг у нас будет еще одна тренировка перед матчем, и после этого уже игра».


Матч «Прометей» – «Опава» начнется в 18:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию смотрите на телеканале XSPORT, а также – на нашем сайте.

Сергей Остапенко
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