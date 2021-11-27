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Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
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02:30 Бруклин Нетс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Майами Хит -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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Главный тренер сборной Украины – о матче с Грузией: «Победила команда, которой больше повезло»

«Сине-желтые» неудачно стартовала в квалификации на чемпионат мира-2023
Баскетбол Сборная Украины
12:00
Главный тренер сборной Украины – о матче с Грузией: «Победила команда, которой больше повезло»
Фото: FIBA

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал поражение от Грузии (83:88) в первом матче отбора на чемпионат мира-2023:

«Как мы и ожидали, у Грузии есть 4 явных лидера. Они сыграли командно. Мы выполняли установку до тех пор, пока принимали хорошие решения в атаке и защите. Но это баскетбол, игра импровизации. Считаю, что выступили достаточно качественно. Мы не были настолько наивными, чтобы ожидать легкую игру с Грузией. Учитывая опыт лидеров соперника и их значимость в европейском баскетболе, было ясно, что нас ждет сложная игра. На утренней тренировке мы потеряли одного из лучших центровых из-за травмы. Это изменило нашу ротацию. Это ситуация, к которой мы не готовились.

Шермадини в некоторых моментах доминировал под кольцом. Я бы сказал, что победила не лучшая команда, а та, которой больше повезло в определенных ситуациях. Команда, которая в некоторых моментах приняла лучшие решения, особенно в концовке. У нас еще будет вторая встреча с Грузией. Важна разница очков. Не знаю, -5 – это много или мало. В баскетболе важен только текущий момент. Нужно держать голову высоко. Через три дня дома встречаемся с серьезным соперником».


29 ноября Украина сыграет второй матч в рамках квалификации на ЧМ против сборной Северной Македонии. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале XSPORT.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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