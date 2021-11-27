Главный тренер сборной Украины – о матче с Грузией: «Победила команда, которой больше повезло»

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Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал поражение от Грузии (83:88) в первом матче отбора на чемпионат мира-2023:

Шермадини в некоторых моментах доминировал под кольцом. Я бы сказал, что победила не лучшая команда, а та, которой больше повезло в определенных ситуациях. Команда, которая в некоторых моментах приняла лучшие решения, особенно в концовке. У нас еще будет вторая встреча с Грузией. Важна разница очков. Не знаю, -5 – это много или мало. В баскетболе важен только текущий момент. Нужно держать голову высоко. Через три дня дома встречаемся с серьезным соперником».