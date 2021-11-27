Главный тренер сборной Украины – о матче с Грузией: «Победила команда, которой больше повезло»
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал поражение от Грузии (83:88) в первом матче отбора на чемпионат мира-2023:
«Как мы и ожидали, у Грузии есть 4 явных лидера. Они сыграли командно. Мы выполняли установку до тех пор, пока принимали хорошие решения в атаке и защите. Но это баскетбол, игра импровизации. Считаю, что выступили достаточно качественно. Мы не были настолько наивными, чтобы ожидать легкую игру с Грузией. Учитывая опыт лидеров соперника и их значимость в европейском баскетболе, было ясно, что нас ждет сложная игра. На утренней тренировке мы потеряли одного из лучших центровых из-за травмы. Это изменило нашу ротацию. Это ситуация, к которой мы не готовились.
Шермадини в некоторых моментах доминировал под кольцом. Я бы сказал, что победила не лучшая команда, а та, которой больше повезло в определенных ситуациях. Команда, которая в некоторых моментах приняла лучшие решения, особенно в концовке. У нас еще будет вторая встреча с Грузией. Важна разница очков. Не знаю, -5 – это много или мало. В баскетболе важен только текущий момент. Нужно держать голову высоко. Через три дня дома встречаемся с серьезным соперником».
29 ноября Украина сыграет второй матч в рамках квалификации на ЧМ против сборной Северной Македонии. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале XSPORT.