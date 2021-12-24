«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом», «Филадельфия» в два очка уступила «Атланте»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Атланта» 96:98 (18:32, 33:19, 24:28, 21:19)
«Филадельфия»: Эмбиид (23 + 10 подборов), Харрис (16), Сет Карри (12), Тайбулл (8), Коркмаз (6) – старт; Макси (17), Бэсси (8 + 8 подборов), Джо (3), Т. Джонсон (3), Рид (0).
«Атланта»: Реддиш (18), Коллинз (17), Мэйс (14 + 11 подборов), Оконгву (13 + 8 подборов), Райт (5 + 6 передач) – старт; Богданович (15), Дженг (12), Стивенсон (2), Айванду (2), Джонсон (0).
«Орландо» – «Новый Орлеан» 104:110 (17:32, 26:23, 35:28, 26:27)
«Орландо»: Харрис (22), Энтони (22 + 11 передач), Ф. Вагнер (20), Картер (17 + 12 подборов), Окики (6) – старт; Скофилд (8), Гравет (5), Р. Лопес (4), Форд (0), Джонсон (0), Фрэйзер (0), Гиллеспи (0).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (31), Харт (22), Грэм (20 + 6 передач), Джонс (8), Эрнангомес (3 + 16 подборов) – старт; Саторански (9), Темпл (8), Мерфи (6), Хэйс (2), Кларк (1).
«Индиана» – «Хьюстон» 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12)
«Индиана»: Тернер (32 + 10 подборов), Леверт (24 + 8 подборов + 11 передач), Дуарте (18), Дж. Холидэй (8), Бриссетт (6 + 7 подборов) – старт; Лэмб (16), Крэйг (8 + 7 подборов), Битадзе (6), Уонамейкер (0), Мартин (0).
«Хьюстон»: Вуд (22 + 8 подборов), Грин (20), Тэйт (18), Гордон (15), Мэтьюз (3) – старт; Шенгюн (10 + 8 подборов), Огастин (10), Брукс (6), Кристофер (2), Мартин (0).
«Нью-Йорк» – «Вашингтон» 117:124 (27:31, 37:26, 22:33, 31:34)
«Нью-Йорк»: Уокер (44 + 9 подборов + 8 передач), Рэндл (23 + 9 подборов), Беркс (20 + 7 подборов), Робинсон (8), Фурнье (8) – старт; Симс (6), Дотсон (4), Топпин (2), Гибсон (2), Хауз (0).
«Вашингтон»: Динуидди (21 + 7 подборов + 12 передач), Кисперт (20), Кузма (18 + 10 подборов), А. Холидэй (16), Гэффорд (11) – старт; Харрелл (15), Авдия (14), Нето (5), Бертанс (4), Гилл (0).
«Майами» – «Детройт» 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25)
«Майами»: Струс (26), Лаури (21 + 6 передач), Винсент (15 + 7 передач), Робинсон (3), Дедмон (1) – старт; Хирро (29), Юртсевен (8 + 12 подборов + 5 потерь), Хаслем (7), Окпала (3), Гарретт (2).
«Детройт»: Лайлс (28 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бей (23 + 10 подборов), Джозеф (21 + 9 передач), Джексон (19), Диалло (12) – старт; Джош Джексон (4), Гарза (3), Диалло (2), Пикетт (0).
«Даллас» – «Милуоки» 95:102 (23:15, 20:26, 31:34, 21:27)
«Даллас»: Брансон (19 + 8 передач), Ниликина (14), Пауэлл (12), Финни-Смит (12), Браун (10 + 13 подборов) – старт; Крисс (13), Пинсон (9), Браун (3), Найт (2), Кинг (1), Джонс (0).
«Милуоки»: Миддлтон (26 + 7 передач + 5 потерь), Холидэй (24 + 7 подборов + 7 передач), Казинс (22 + 8 подборов), Коннотон (9 + 8 подборов), Нвора (5 + 8 подборов) – старт; Мэттьюз (7), Аллен (5), Хилл (4), Худ (0), Оджелей (0).
«Финикс» – «Оклахома-Сити» 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32)
«Финикс»: Букер (30 + 7 подборов + 7 передач), Эйтон (19 + 12 подборов), Пол (16 + 7 передач), Краудер (7), Бриджес (5) – старт; К. Джонсон (21 + 9 подборов), Пэйн (8), Шэмет (3), Макги (2), Пэйтон (2).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (29 + 7 передач + 5 потерь), Гидди (17), Робинсон-Эрл (11), Дорт (10), Уиггинс (5) – старт; Мускала (10), Бэйзли (8 + 10 подборов), Уильямс (7), Мэнн (4), Покушевски (0).
«Юта» – «Миннесота» 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26)
«Юта»: Митчелл (28 + 7 передач), Гобер (20 + 17 подборов + 4 блок-шота), Богданович (18), Конли (17 + 6 передач), О'Нил (5) – старт; Инглс (16), Уайтсайд (12), Гэй (7), Кларксон (5 + 7 передач), Форрест (0).
«Миннесота»: Бизли (33), Расселл (19 + 7 подборов + 14 передач), Рид (17 + 10 подборов), Макдэниэлс (16 + 9 подборов + 7 передач), Лэйман (13 + 7 подборов) – старт; Науэлл (10), Найт (8), Маклафлин (0), Больмаро (0).
«Денвер» – «Шарлотт» 107:115 (26:27, 39:25, 29:25, 13:38)
«Денвер»: Йокич (29 + 21 подбор + 6 потерь), Бартон (11 + 9 подборов), Грин (11), Чанчар (11), Моррис (3) – старт; Кампаццо (12), Риверс (11), Грин (10), Ннаджи (6), Хайлэнд (3).
«Шарлотт»: Розир (17 + 7 подборов), Болл (16), Бриджес (16), Хэйворд (6), Пламли (3) – старт; Убре (23), Вашингтон (13 + 9 подборов), Макдэниэлс (12), Смит (9), Ричардс (0).
«Голден Стэйт» – «Мемфис» 113:104 (27:31, 25:22, 32:30, 29:21)
«Голден Стэйт»: Карри (46), Пэйтон (22), Грин (8 + 9 передач + 5 потерь), Портер (8 + 9 подборов), Луни (6) – старт; Бьелица (9 + 7 подборов), Куминга (6), Тоскано-Андерсон (6 + 6 передач + 5 потерь), Муди (2), Чиозза (0).
«Мемфис»: Морэнт (21 + 6 передач), Джарен Джексон (20), Брукс (13), Бэйн (12), Адамс (0) – старт; Мелтон (20 + 9 подборов), Андерсон (8), Тиллман (8 + 8 подборов), Джонс (2), Кончар (0).
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