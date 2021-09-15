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Гордон продлит контракт с «Денвером»

Соглашение между форвардом и клубом рассчитано на четыре года
Баскетбол НБА
08:15
Гордон продлит контракт с «Денвером»
Аарон Гордон / фото - nba.com

Тяжелый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта на 4 года и 92 миллиона долларов. В сделку включена опция игрока на сезон-25/26.

«Наггетс» приобрели Гордона перед дедлайном обменов в прошлом сезоне, чтобы укрепить состав, претендующий на титул.

В минувшем розыгрыше плей-офф форвард набирал 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч. Показатели в регулярном чемпионате – 10,2 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи.

Центровой «Денвера» Никола Йокич признан MVP регулярного сезона НБА.

Рене Тер Велде
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Денвер Наггетс

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