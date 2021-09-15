«Финикс» вновь переиграл «Денвер» и уверенно вышел в финал плей-офф Западной конференции
Гордон продлит контракт с «Денвером»
Соглашение между форвардом и клубом рассчитано на четыре года
Аарон Гордон / фото - nba.com
Тяжелый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта на 4 года и 92 миллиона долларов. В сделку включена опция игрока на сезон-25/26.
«Наггетс» приобрели Гордона перед дедлайном обменов в прошлом сезоне, чтобы укрепить состав, претендующий на титул.
В минувшем розыгрыше плей-офф форвард набирал 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч. Показатели в регулярном чемпионате – 10,2 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи.
Центровой «Денвера» Никола Йокич признан MVP регулярного сезона НБА.