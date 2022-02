Кайри Ирвинг / фото - nba.com

В Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей. Это означает, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

New York City has a plan to phase out the vaccine mandate in the coming weeks, Mayor Eric Adams says, at which point Brooklyn Nets star Kyrie Irving would be cleared for home games.



Spokesperson adds that current rules remain in place.