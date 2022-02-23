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Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах НБА

Администрация Нью-Йорка планирует поэтапно отменить мандат о вакцинации
Баскетбол НБА
22:20
Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах НБА
Кайри Ирвинг / фото - nba.com

В Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей. Это означает, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в ближайшие недели планируется поэтапная отмена вакцинации, после чего звезде «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу будет разрешено участвовать в домашних играх.

Пресс-секретарь добавил, что действующие правила остаются в силе».

Стали известны сроки возвращения Бена Симмонса.

Рене Тер Велде
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Теги

Бруклин Нетс Кайри Ирвинг

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