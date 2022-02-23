Стала известна дата возвращения Ирвинга на паркет НБА
Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах НБА
Администрация Нью-Йорка планирует поэтапно отменить мандат о вакцинации
Кайри Ирвинг / фото - nba.com
В Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей. Это означает, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в ближайшие недели планируется поэтапная отмена вакцинации, после чего звезде «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу будет разрешено участвовать в домашних играх.
Пресс-секретарь добавил, что действующие правила остаются в силе».
New York City has a plan to phase out the vaccine mandate in the coming weeks, Mayor Eric Adams says, at which point Brooklyn Nets star Kyrie Irving would be cleared for home games.— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2022
Spokesperson adds that current rules remain in place.
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