Инсайдер: «Бен Симмонс хочет покинуть «Филадельфию» из-за морального истощения»
Стали известны сроки возвращения Бена Симмонса
Австралиец не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА
Бен Симмонс / фото - nba.com
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс в скором времени должен вернуться на площадку, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
«Бен Симмонс намерен набрать форму к концу этой недели. Он уже близок к этому. Речь о неделях, не месяцах».
.@ramonashelburne with an update on Ben Simmons— (@_Talkin_NBA) February 21, 2022
"NBA Today"#NBATwitter #NetsWorld pic.twitter.com/s7X3XxjhVR
Бен Симмонс оказался в «Бруклине» в результате обмена между «Филадельфией 76» и «Нетс». Австралиец не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА.
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