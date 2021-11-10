Евролига. «Олимпиакос» прервал серию побед «Монако», «Баскония» потерпела третье поражение кряду
Известно, когда и где пройдет Финал четырех Евролиги
Решающую стадию турнира примет Германия
Фото: Евролига
Евролига определила время и место, где пройдет Финал четырех турнира в 2022 году.
Решающую стадию турнира примет Берлин, Германия. Матчи пройдут с 27 по 29 мая.
Действующим чемпионом Евролиги является «Анадолу Эфес».
За результатами и видеообзорами матчей турнира можно следить у нас на сайте.
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