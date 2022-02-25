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«Калев» из-за вторжения России в Украину вышел из Единой Лиги
Эстонцы шокированы действиями российских властей
Фото: пресс-служба клуба
«Калев» решил прекратить участие в Единой Лиге. Об этом эстонский клуб сообщил в своих соцсетях:
В связи с агрессией России, что привело к войне с Украиной, «Калев» прекращает свое участие в Единой Лиге. Мы не видим возможности продолжать участие в соревновании после действий России.
Наша команда против любого проявления насилия и военных действий. У нас были длительные взаимоотношения с лигой, которые давали возможность команде и игрокам играть на высоком уровне, но действия России неприемлемы.
Official statement by the club regarding the participation in VTB League after actions taken by Russian Federation.#StandWithUkraine pic.twitter.com/kAyVHZkni7— Kalev/Cramo (@bckalevcramo) February 24, 2022
Напомним, что «Йокерит» снялся с плей-офф Кубка Гагарина.
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