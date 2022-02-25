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«Калев» из-за вторжения России в Украину вышел из Единой Лиги

Эстонцы шокированы действиями российских властей
Баскетбол В Европе
12:56
«Калев» из-за вторжения России в Украину вышел из Единой Лиги
Фото: пресс-служба клуба

«Калев» решил прекратить участие в Единой Лиге. Об этом эстонский клуб сообщил в своих соцсетях:

В связи с агрессией России, что привело к войне с Украиной, «Калев» прекращает свое участие в Единой Лиге. Мы не видим возможности продолжать участие в соревновании после действий России.

Наша команда против любого проявления насилия и военных действий. У нас были длительные взаимоотношения с лигой, которые давали возможность команде и игрокам играть на высоком уровне, но действия России неприемлемы. 

Напомним, что «Йокерит» снялся с плей-офф Кубка Гагарина.

Олег Шумейко-младший
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