Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»
Официально. Йокерит принял решение сняться с КХЛ
Финны не сыграют в плей-офф Кубка Гагарина
Фото: twitter.com/jokerithc
«Йокерит» снялся
с розыгрыша Кубка Гагарина. Генеральный менеджер коллектива Яри Курри прокомментировал решение клуба завершить выступление в сезоне-2021/22 КХЛ:
Я определился с позицией по окончанию сезона еще в четверг утром. В соответствие с правилами КХЛ я должен был обсудить решение с лигой, поэтому мы сообщаем об этом только сейчас.
Все наши мысли с людьми, которые страдают от текущей ситуации. Мир сейчас переживает действительно трудные времена. Мы надеемся, что вскоре будет найдено мирное решение ситуации.
Отметим, что изначально «Йокерит» не собирался сниматься с КХЛ.