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Официально. Йокерит принял решение сняться с КХЛ

Финны не сыграют в плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей КХЛ
11:18
Официально. Йокерит принял решение сняться с КХЛ
Фото: twitter.com/jokerithc

«Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Генеральный менеджер коллектива Яри Курри прокомментировал решение клуба завершить выступление в сезоне-2021/22 КХЛ:

Я определился с позицией по окончанию сезона еще в четверг утром. В соответствие с правилами КХЛ я должен был обсудить решение с лигой, поэтому мы сообщаем об этом только сейчас.

Все наши мысли с людьми, которые страдают от текущей ситуации. Мир сейчас переживает действительно трудные времена. Мы надеемся, что вскоре будет найдено мирное решение ситуации.

Отметим, что изначально «Йокерит» не собирался сниматься с КХЛ.

Олег Шумейко-младший
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