«Харьковские Соколы» уничтожили «Химик»
«Харьковские Соколы» одержали победу над «Кривбассом»
Самым результативным игроком встречи стал Майкл Дэвис
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата Суперлиги «Кривбасс» проиграл дома «Харьковским Соколам» со счетом 70:77.
На протяжении первой половины матча гости держали игру под своим контролем и, несмотря на провальную третью четверть, смогли довести дело до победного конца.
Самым результативным игроком матча в Кривом Роге стал защитник «Сколов» Майкл Дэвис, который набрал 21 очко. В составе «Кривбасса» же отметился Коренюк, записавший в свой актив 16 пунктов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Кривбасс» – «Харьковские Соколы» 70:77 (22:21, 17:23, 16:11, 15:22)
В другом матче Суперлиги «Химик» обыграл «Запорожье».
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