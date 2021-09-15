«Хьюстон» получил ряд предложений по Уоллу

Клуб из Техаса не торопится совершать обмен

Джон Уолл / фото - indiansports11.com

«Хьюстон» начал получать предложения по защитнику Джону Уоллу. Интерес к звездному разыгрывающему проявляют «Клипперс», «Майами» и «Детройт», сообщает ведущий SiriusXM NBA Radio Митч Лоуренс.

«Рокетс» не торопятся совершать обмен. Джон Уолл и «Хьюстон» пришли к соглашению вместе найти для игрока новую команду. При этом клуб из Техаса не намерен выкупать контракт, в котором остались два года и 91,7 млн долларов.

Джон Уолл рискует пропустить весь следующий сезон, если «Хьюстон» не обменяет защитника до дедлайна.