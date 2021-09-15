Лидер «Хьюстона» рискует пропустить весь следующий сезон

Клуб из Техаса не намерен выкупать контракт Джона Уолла

Джон Уолл / фото - Getty Images

Звездный разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл может пропустить весь сезон-21/22, поскольку клубу навряд ли удастся обменять защитника до дедлайна. Об этом сообщает репортер Houston Chronicle Даниэль Лернер.

Джон Уолл и «Хьюстон» пришли к соглашению вместе найти для игрока новую команду. При этом клуб из Техаса не намерен выкупать контракт, в котором остались два года и 91,7 млн долларов.

Разыгрывающий планирует принять участие в предсезонном тренировочном лагере «Рокетс», но не будет участвовать в матчах команды в сезоне-21/22.

Джон Уолл пропустил часть прошлого сезона из-за деформации подколенного сухожилия.