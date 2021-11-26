«Киев-Баскет» подписал контракт с американским форвардом из Бундеслиги

Текущий сезон станет седьмым в Европе для Джордана Свинга

Джордан Свинг / фото - Twitter

«Киев-Баскет» сообщил о заключении соглашения с опытным 30-летним американским легким форвардом Джорданом Свингом (1.98 см; 91 кг) в рамках усиления перед вторым раундом Кубка Европы FIBA.

На университетском уровне Джордан поиграл за Западный Кентукки и университет Алабамы, затем провел сезон в лиге развития НБА. Начиная с сезона 2015/16 Свинг выступает в европейских чемпионатах.

В частности, Джордан успел поиграть за ряд европейских клубов, среди которых испанские «Овьедо», «Сарагоса» и «Гипускоа», бельгийский «Лимбург», израильские «Хапоэль» (Беер-Шева), «Маккаби» (Ришон-ле-Цион), «Маккаби» (Хайфа).

Последний сезон Джордан закончил в немецкой Бундеслиге, дойдя в составе «Гамбурга» до четвертьфинала плей-офф. В течение прошлого сезона американский легионер набирал в среднем за игру 10 очков, делал 2.5 подбора и 2 ассиста.

Текущий сезон станет седьмым в Европе для Джордана, а «Киев-Баскет» – девятой командой в европейской карьере игрока.

Во втором этапе Кубка Европы FIBA «Киев-Баскет» стартует домашним матчем против «Антверпа» 8 декабря.