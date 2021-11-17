«Киев-Баскет» разгромил «Рилски» и вышел во второй этап Кубка Европы FIBA
Известно, с кем сыграет «Киев-Баскет» в топ-16 Кубка Европы FIBA
Украинский клуб вышел во второй этап турнира с первого места в группе
Фото: пресс-служба турнира
«Киев-Баскет» с первого места в группе пробился во второй этап Кубка Европы FIBA.
Соперниками украинского коллектива стали «Крайльсхаймом» (Германия), «Реджо-Эмилией» (Италия) и «Антверпом» (Бельгия).
«Киев-Баскет» стартует домашним матчем против «Антверпа» 8 декабря. Еще два тура пройдут в декабре, остальные – в январе и феврале.
В плей-офф выходят первые два места группы.
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