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02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
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05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован

Известно, с кем сыграет «Киев-Баскет» в топ-16 Кубка Европы FIBA

Украинский клуб вышел во второй этап турнира с первого места в группе
Баскетбол Еврокубки
22:02
Известно, с кем сыграет «Киев-Баскет» в топ-16 Кубка Европы FIBA
Фото: пресс-служба турнира

«Киев-Баскет» с первого места в группе пробился во второй этап Кубка Европы FIBA.

Соперниками украинского коллектива стали «Крайльсхаймом» (Германия), «Реджо-Эмилией» (Италия) и «Антверпом» (Бельгия).

«Киев-Баскет» стартует домашним матчем против «Антверпа» 8 декабря. Еще два тура пройдут в декабре, остальные – в январе и феврале.

В плей-офф выходят первые два места группы.

Сергей Остапенко
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Киев-Баскет

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