«Киев-Баскет» совершил камбэк и вырвал победу у «Крайльсхайма» в матче Кубка Европы FIBA

Киевляне после трех сыгранных матчей вышли на первое место в группе J

Фото: ФБУ

Сегодня, 12 января, «Киев-Баскет» в домашних стенах одержал трудовую победу над немецким «Крайльсхаймом» в третьем туре второго раунда Кубка Европы FIBA.

Первая половина матча была равной. На большой перерыв команды ушли с преимуществом немецких гостей в три очка.

В третьей четверти «Крайльсхайм» увеличил отрыв до девяти пунктов. Тем не менее, киевляне сумели совершить камбэк и вырвать победу у немецкой команды.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Тимоти Шортс, набравший 23 очка и отдавший 9 передач. У «Киев-Баскета» отличился защитник Майкл Кэффи, который вышел со скамейки запасных и набрал 20 пунктов.

Таким образом, киевляне после трех сыгранных матчей вышли на первое место в группе J.

Кубок Европы. Второй раунд. Третий тур

«Киев-Баскет» – «Крайльсхайм» – 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13)

«Киев-Баскет»: Вудсон (6), Кэффи (20 + 4 подбора), Вашингтон Б. (13 + 6 подборов), Гарретт (14 + 9 подборов), Скапинцев (6 + 5 подборов), Войналович, Свинг (6 + 6 подборов + 6 передач), Аникиенко (5), Иванов, Тыртышник, Ковалев (0 + 4 подбора).

«Крайльсхейм»: Шортс ІІ (23), Льюис (16), Севедж (8), Стаки (10), А. Ковачевич (2), Харрис, Блек (3), Киндзека, Д. Ковачевич, Радосавлевич (9), Ариригузо, Шюллер, Керстан, Лазизи, Зайдль.