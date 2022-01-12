Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

«Киев-Баскет» совершил камбэк и вырвал победу у «Крайльсхайма» в матче Кубка Европы FIBA

Киевляне после трех сыгранных матчей вышли на первое место в группе J
Баскетбол Еврокубок
21:35
«Киев-Баскет» совершил камбэк и вырвал победу у «Крайльсхайма» в матче Кубка Европы FIBA
Фото: ФБУ

Сегодня, 12 января, «Киев-Баскет» в домашних стенах одержал трудовую победу над немецким «Крайльсхаймом» в третьем туре второго раунда Кубка Европы FIBA.

Первая половина матча была равной. На большой перерыв команды ушли с преимуществом немецких гостей в три очка.

В третьей четверти «Крайльсхайм» увеличил отрыв до девяти пунктов. Тем не менее, киевляне сумели совершить камбэк и вырвать победу у немецкой команды.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Тимоти Шортс, набравший 23 очка и отдавший 9 передач. У «Киев-Баскета» отличился защитник Майкл Кэффи, который вышел со скамейки запасных и набрал 20 пунктов.

Таким образом, киевляне после трех сыгранных матчей вышли на первое место в группе J.

Кубок Европы. Второй раунд. Третий тур

«Киев-Баскет» – «Крайльсхайм» – 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13)

«Киев-Баскет»: Вудсон (6), Кэффи (20 + 4 подбора), Вашингтон Б. (13 + 6 подборов), Гарретт (14 + 9 подборов), Скапинцев (6 + 5 подборов), Войналович, Свинг (6 + 6 подборов + 6 передач), Аникиенко (5), Иванов, Тыртышник, Ковалев (0 + 4 подбора).

«Крайльсхейм»: Шортс ІІ (23), Льюис (16), Севедж (8), Стаки (10), А. Ковачевич (2), Харрис, Блек (3), Киндзека, Д. Ковачевич, Радосавлевич (9), Ариригузо, Шюллер, Керстан, Лазизи, Зайдль.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Киев-Баскет

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в первом матче Суперлиги в 2022 году
«Киев-Баскет» разгромил «Николаев» в первом матче Суперлиги в 2022 году
Баскетбол Суперлига
09 января 15:54
Суперлига. «Киев-Баскет» — «Николаев». Видео трансляция
Суперлига. «Киев-Баскет» — «Николаев». Видео трансляция
Баскетбол Украинская Суперлига
09 января 09:37
«Киев-Баскет» в 1/8 финала Кубка Украины обыграл «Хмельницкий»
«Киев-Баскет» в 1/8 финала Кубка Украины обыграл «Хмельницкий»
Баскетбол Суперлига
05 января 22:28
«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
«Киев-Баскет» на выезде обыграл «Черкасские Мавпы»
Баскетбол Суперлига
24 декабря 2021г. 21:10
«Моментами вообще не понимает, куда он приехал». Багатскис жестко высказался о новичке «Киев-Баскета»
«Моментами вообще не понимает, куда он приехал». Багатскис жестко высказался о новичке «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 2021г. 21:37
«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»
«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
19 декабря 2021г. 17:59

Новости: Баскетбол

«Прометей» потерпел разгромное поражение от «Хапоэля» в первом матче плей-ин Лиги чемпионов
«Прометей» потерпел разгромное поражение от «Хапоэля» в первом матче плей-ин Лиги чемпионов
Еврокубок
22:55
«Киев-Баскет» совершил камбэк и вырвал победу у «Крайльсхайма» в матче Кубка Европы FIBA
«Киев-Баскет» совершил камбэк и вырвал победу у «Крайльсхайма» в матче Кубка Европы FIBA
Еврокубок
21:35
Харден может сменить клуб в межсезонье
Харден может сменить клуб в межсезонье
НБА
20:10
«Миннесота» всерьез намерена подписать Симмонса
«Миннесота» всерьез намерена подписать Симмонса
НБА
19:10
Лига чемпионов. «Бешикташ» — «Хапоэль Холон». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Бешикташ» — «Хапоэль Холон». Видео трансляция
Еврокубки
18:58
Миглиниекс: «Надеемся, что Грицак на подходе»
Миглиниекс: «Надеемся, что Грицак на подходе»
Суперлига
14:00
Эффектный пас Карри и космический данк Джексона через Йокича вошли в топ-10 дня НБА
Эффектный пас Карри и космический данк Джексона через Йокича вошли в топ-10 дня НБА
НБА
10:57
Евролига. «Милан» в гостях одолел «Барселону», «Бавария» дома разобралась с «Жальгирисом»
Евролига. «Милан» в гостях одолел «Барселону», «Бавария» дома разобралась с «Жальгирисом»
Еврокубки
08:59
«Торонто» Михайлюка проиграл «Финиксу», «Чикаго» не почувствовал «Детройт»
«Торонто» Михайлюка проиграл «Финиксу», «Чикаго» не почувствовал «Детройт»
НБА
08:39
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
32
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Другие
10 января 15:57
8
Все новости