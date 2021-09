«Клипперс» объявили о начале строительства новой арены в Калифорнии

Фото: Twitter

«Лос-Анджелес Клипперс» и компания Intuit Inc., специализирующаяся на финансовом программном обеспечении, объявили о начале 23-летнего стратегического партнерства.

Компания получила эксклюзивные права на название новой арены «парусников», которую планируют открыть в Инглвуде, штат Калифорния, в сезоне-24/25. Арена стоимостью 1,8 млрд долларов будет названа Intuit Dome. Вместимость Intuit Dome составит 18 тысяч зрителей.

The Clippers and Intuit signed a 23-year naming rights deal for their new $1.8B arena in Inglewood, California



(via @sbjsbd) pic.twitter.com/UJNItT7hyT