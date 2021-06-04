47 очков Букера помогли «Финиксу» выиграть серию и выбить действующих чемпионов НБА «Лейкерс»
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Деандре Эйтон / Фото - brightsideofthesunНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В подборку вошли эффектный аллей-уп от баскетболистов «Финикс Санс» Криса Пола и Деандре Эйтона, а также убийственный путбэк-данк защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлена Хортон-Такера.
Смотрите результаты минувшего игрового дня НБА.
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