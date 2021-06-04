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Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА

Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Баскетбол НБА
13:38
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Деандре Эйтон / Фото - brightsideofthesun
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф. 

В подборку вошли эффектный аллей-уп от баскетболистов «Финикс Санс» Криса Пола и Деандре Эйтона, а также убийственный путбэк-данк защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тэйлена Хортон-Такера.


Смотрите результаты минувшего игрового дня НБА. 
Владимир Кириченко
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Теги

Финикс Санс Крис Пол Лос-Анджелес Лейкерс

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