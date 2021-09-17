«Днепр» подписал контракт с лучшим защитником прошлого сезона Суперлиги
«Кривбасс» подписал черногорского бигмена
Новичок Суперлиги завершил комплектацию состава
Фото: ФБУ
«Кривбасс» подписал контракт с форвардом Милошем Поповичем, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал за черногорский «Ловчен Цетинье», игравший в ABA League 2. На счету игрока 13 матчей, в которых он в среднем набирал 16,4 очка, делал 6,8 подборов и 1,8 перехвата.
С подписание Поповича «Кривбасс» завершил формирование состава на сезон.
Напомним, «Кривбасс» стал 12-м клубом Суперлиги.
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