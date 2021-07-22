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Официально. В Суперлигу добавится 12-я команда

Бронзовый призер Высшей лиги присоединится к элите
Баскетбол Суперлига
22 июля 15:30
Официально. В Суперлигу добавится 12-я команда
фото - ФБУ

Бронзовый призер Высшей лиги 2020/21 «Кривбасс» со следующего сезона будет выступать в Супрелиге. Клуб станет 12-м в элитном дивизионе чемпионата Украины.

22 июля на внеочередном заседание исполкома ФБУ заявление «Кривбасса» было рассмотрено и поддержано. Напомним, что игры в сезоне 2021/22 стартуют в сентябре.

Ранее стало известно, кто может возглавить команду из Кривого Рога.

Бывший тренер сборной Латвии недавно встал у руля «Николаева».

Антон Кривенко
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Кривбасс

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