Официально. В Суперлигу добавится 12-я команда

Бронзовый призер Высшей лиги присоединится к элите

фото - ФБУ

Бронзовый призер Высшей лиги 2020/21 «Кривбасс» со следующего сезона будет выступать в Супрелиге. Клуб станет 12-м в элитном дивизионе чемпионата Украины.

22 июля на внеочередном заседание исполкома ФБУ заявление «Кривбасса» было рассмотрено и поддержано. Напомним, что игры в сезоне 2021/22 стартуют в сентябре.

Ранее стало известно, кто может возглавить команду из Кривого Рога.

Бывший тренер сборной Латвии недавно встал у руля «Николаева».