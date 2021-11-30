Лидер «Кривбасса» перешел в финский клуб
«Кривбасс» заключил соглашение с черногорским защитником
28-летний баскетболист успел поиграть в чемпионатах Словении и Сербии
Стефан Вукович / Фото - druga.aba-liga.com«Кривбассом» на своем аккаунте в Instagram объявил о подписании контракта с 28-летним черногорским защитником Стефаном Вуковичем.
На университетском уровне Вукович успел поиграть за «Блю Маунтин Колледж», однако не был выбран на драфте НБА 2015 года.
Отметим, что в Европе Вукович защищал цвета словенского «Портороже» и сербской «Младости».
Накануне лидер «Кривбасса» Зак Коуплэнд перебрался в чемпионат Финляндии.
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