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01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 110:106 Окончен
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НБА 21/22
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 101:96 Окончен
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 111:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 102:89 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс 100:98 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс 96:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз 116:99 Окончен
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс 129:107 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:123 Окончен
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02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
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05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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«Кривбасс» заключил соглашение с черногорским защитником

28-летний баскетболист успел поиграть в чемпионатах Словении и Сербии
Баскетбол Суперлига
16:12
«Кривбасс» заключил соглашение с черногорским защитником
Стефан Вукович / Фото - druga.aba-liga.com
«Кривбассом» на своем аккаунте в Instagram объявил о подписании контракта с 28-летним черногорским защитником Стефаном Вуковичем.



На университетском уровне Вукович успел поиграть за «Блю Маунтин Колледж», однако не был выбран на драфте НБА 2015 года. 

Отметим, что в Европе Вукович защищал цвета словенского «Портороже» и сербской «Младости».

Накануне лидер «Кривбасса» Зак Коуплэнд перебрался в чемпионат Финляндии.
Владимир Кириченко
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Кривбасс (баскетбол)

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