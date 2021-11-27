Лидер «Кривбасса» перешел в финский клуб

Зак Коуплэнд продолжит карьеру в «Лококо Байзонс»

Зак Коуплэнд / фото - basket.com.ua

Финский клуб «Лококо Байзонс» объявил о подписании контракта с американским защитником Заком Коуплэндом.

Баскетболист начинал этот сезон в «Кривбассе». Набирал 14,0 очка, 2,8 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата.

«Кривбасс» нигде не объявлял, что прекращал сотрудничество с защитником. Коуплэнд является рекордсменом этого сезона по результативности.

Его новый клуб с показателем 3-9 занимает 11-е место из 12-ти в высшем дивизионе Финляндии. Стоит отметить, что за «Лококо» также выступает Зак Томас, форвард защищавший цвета «Будивельника» в прошлом чемпионате.

«Киев-Баскет» подписал контракт с американским форвардом из Бундеслиги.