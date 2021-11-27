«Тернополь» обыграл «Кривбасс» и продлил победную серию до трех матчей
Лидер «Кривбасса» перешел в финский клуб
Зак Коуплэнд продолжит карьеру в «Лококо Байзонс»
Зак Коуплэнд / фото - basket.com.ua
Финский клуб «Лококо Байзонс» объявил о подписании контракта с американским защитником Заком Коуплэндом.
Баскетболист начинал этот сезон в «Кривбассе». Набирал 14,0 очка, 2,8 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата.
«Кривбасс» нигде не объявлял, что прекращал сотрудничество с защитником. Коуплэнд является рекордсменом этого сезона по результативности.
Его новый клуб с показателем 3-9 занимает 11-е место из 12-ти в высшем дивизионе Финляндии. Стоит отметить, что за «Лококо» также выступает Зак Томас, форвард защищавший цвета «Будивельника» в прошлом чемпионате.
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским форвардом из Бундеслиги.