Лавин обошел Джордана по количеству точных трехочковых за «Чикаго»

Зак Лавин / фото - nba.com

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин обошел легенду клуба Майкла Джордана по количеству точных трехочковых бросков за «Буллс».

В победном гостевом матче против «Торонто» (111:108) Лавин реализовал три дальних броска и увеличил общий показатель за все время выступления за «Чикаго» до 558.

With this shot, Zach LaVine passed Michael Jordan for 4th most 3-pointers made in Bulls history pic.twitter.com/NgB62VnxWO