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Лавин обошел Джордана по количеству точных трехочковых за «Чикаго»

Защитник поднялся на четвертое место в истории «Буллс» по этому показателю
Баскетбол НБА
19:55
Лавин обошел Джордана по количеству точных трехочковых за «Чикаго»
Зак Лавин / фото - nba.com

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин обошел легенду клуба Майкла Джордана по количеству точных трехочковых бросков за «Буллс».

В победном гостевом матче против «Торонто» (111:108) Лавин реализовал три дальних броска и увеличил общий показатель за все время выступления за «Чикаго» до 558.

Лавин поднялся на четвертое место в истории «Буллс» по этому показателю, сместив Джордана (555).

«Чикаго» начал сезон с четырех побед подряд впервые с сезона-96/97.

Рене Тер Велде
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Теги

Зак Лавин Майкл Джордан Чикаго Буллз

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