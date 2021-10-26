«Чикаго» одержал четвертую победу кряду, «Бруклин» обыграл «Вашингтон»
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» – «Милуоки» 109:119 (30:34, 27:32, 29:35, 23:18)
«Индиана»: Брогдон (25 + 7 передач + 7 потерь), Сабонис (21 + 13 подборов), Дуарте (18), Дж. Холидэй (12), Тернер (5) – старт; Лэмб (11), Битадзе (7 + 9 подборов), Макконнелл (7), Бриссетт (3), Крэйг (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (30 + 10 подборов + 9 передач), Миддлтон (27 + 7 передач + 5 потерь), Аллен (19), Т. Адетокумбо (8), Хилл (6) – старт; Коннотон (13 + 7 подборов), Нвора (9), Худ (3), Робинсон (2), Мамукелашвили (2), Калаицакис (0).
«Шарлотт» – «Бостон» 129:140 OT (33:33, 33:35, 31:26, 25:28, 7:18)
«Шарлотт»: Болл (25 + 9 передач + 6 потерь), Бриджес (25 + 10 подборов), Убре (19 + 9 подборов), Хэйворд (15), Пламли (12 + 11 подборов) – старт; Макдэниэлс (13), Смит (10), Ричардс (7), Коди Мартин (3).
«Бостон»: Тейтум (41 + 7 подборов + 8 передач), Браун (30 + 9 подборов), Шредер (23 + 8 передач), Р. Уильямс (12 + 16 подборов), Смарт (7) – старт; Паркер (13), Г. Уильямс (9), Притчард (3), Эрнангомес (2), Ричардсон (0).
«Торонто» – «Чикаго» 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)
«Торонто»: Ануноби (22 + 8 подборов), Трент (18), Ванвлит (15 + 17 передач + 8 потерь), Барнс (13 + 6 потерь), Ачиува (11 + 11 подборов) – старт; Берч (11), Драгич (8), Михайлюк (5), Буше (3), Бэнтон (2).
«Чикаго»: Дерозан (26 + 6 передач), Лавин (22), Вучевич (17 + 8 подборов), Болл (15), Уильямс (4) – старт; Браун (11), Карузо (8), Джонсон (6), Грин (2).
«Майами» – «Орландо» 107:90 (27:15, 30:29, 24:26, 26:20)
«Майами»: Батлер (36 + 5 перехватов), Адебайо (16 + 13 подборов), Робинсон (10), Лаури (9 + 8 передач), Такер (0) – старт; М-ф Моррис (16), Хирро (13 + 9 передач), Струс (5), Дедмон (2 + 8 подборов), Винсент (0), Окпала (0), Гарретт (0), Юртсевен (0).
«Орландо»: Саггс (15 + 5 потерь), Ф. Вагнер (15), Энтони (12 + 9 подборов), Бамба (11), Картер (9 + 9 подборов) – старт; Хэмптон (12), Р. Лопес (11), М. Вагнер (3), Харрис (2), Браздейкис (0), Росс (0).
«Бруклин» – «Вашингтон» 104:90 (38:20, 21:22, 23:22, 22:26)
«Бруклин»: Дюрэнт (25 + 8 подборов), Харден (14 + 9 передач), Браун (14), Харрис (11 + 8 подборов), Гриффин (2 + 9 подборов) – старт; Миллс (21), Бембри (7), Клэкстон (6 + 8 подборов), Джонсон (2), Шарп (2), Картер (0), Томас (0), Миллсэп (0).
«Вашингтон»: Бил (19 + 5 потерь), Гэффорд (13), Колдуэлл-Поуп (11), Динуидди (10 + 6 передач), Кузма (6 + 13 подборов) – старт; А. Холидэй (11), Харрелл (10 + 7 подборов), Тодд (4), Авдия (2 + 7 подборов), Кисперт (2), Нето (2), Бертанс (0), Айяи (0).
«Атланта» – «Детройт» 122:104 (28:18, 34:36, 33:25, 27:25)
«Атланта»: Янг (32 + 9 передач), Коллинз (22 + 7 подборов), Богданович (14), Хертер (14), Капела (4 + 8 подборов) – старт; Реддиш (17), Уильямс (9), Дженг (6 + 12 подборов), Райт (2), Джонсон (2), Мэйс (0), Хилл (0), Луваву-Кабарро (0), Купер (0).
«Детройт»: Бей (21 + 7 подборов), Олиник (21), Джош Джексон (18), Стюарт (13 + 7 подборов), Хэйс (12) – старт; Лайлс (8), Джексон (4), Макгрудер (3), Гарза (2), Диалло (2), Пикетт (0), Джозеф (0), Ли (0).
«Миннесота» – «Новый Орлеан» 98:107 (19:25, 24:29, 30:26, 25:27)
«Миннесота»: Таунс (32 + 14 подборов + 7 передач), Эдвардс (28 + 9 подборов), Расселл (9), Макдэниэлс (3), Окоги (1) – старт; Беверли (13), Бизли (5), Принс (5), Рид (2), Вандербилт (0), Маклафлин (0).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (27 + 9 подборов), Валанчюнас (22 + 23 подбора), Грэм (21 + 7 передач), Александер-Уокер (17 + 7 подборов), Джонс (0) – старт; Темпл (7), Мерфи (6), Хэйс (4), Маршалл (3), Льюис (0).
«Денвер» – «Кливленд» 87:99 (24:29, 22:21, 24:25, 17:24)
«Денвер»: Йокич (24 + 19 подборов + 6 потерь), Бартон (12), Гордон (12 + 9 подборов), Портер (11), Моррис (2 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (7), Грин (5), Ннаджи (3), Кампаццо (3), Бол (2), Грин (2), Риверс (2), Дозьер (2), Ховард (0), Корнели (0).
«Кливленд»: Аллен (21 + 16 подборов), Секстон (14), Маркканен (12), Мобли (10 + 8 подборов), Гарлэнд (9 + 7 передач) – старт; Лав (22), Рубио (7 + 8 передач), Окоро (4), Валентайн (0), Осман (0), Уиндлер (0), Уэйд (0), Пангос (0), Стивенс (0).
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