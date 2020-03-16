Леброн Джеймс установил уникальный рекорд

Очередное достижение «короля»

Леброн Джеймс / фото - nbcnews.com

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (128:97) оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 передач и 10 подборов.

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который оформил 10 трипл-даблов в возрасте 35 и более лет. Джейсон Кидд набирал 8 трипл-даблов в таком возрасте, следующие в списке Марк Газоль и Пол Пирс делали это всего 3 раза. Кроме того, Джеймс сравнялся с легендарным Уилтом Чемберленом по трипл-даблам после 30 лет – по 61.

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