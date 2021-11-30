Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА
Леброн Джеймс: «В этом сезоне я столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в карьере»
Лидер калифорнийцев недоволен результатами команды
Леброн Джеймс / фото - nba.com
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что создание конкурентной команды из нынешнего состава команды представляется ему одной из самых сложных задач за все время проведенное в НБА.
Цитирует «Короля» портал Fadeaway World:
«В этом сезоне я столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в карьере. Это заставляет меня выкладываться по максимуму, мне это нравится.
Мне нравится учиться, чтобы продолжать прогрессировать, лучше узнавать друг друга. Продолжать работать над нашей системой в атаке и защите».
Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА.
Комментарии 0