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Леброн Джеймс: «В этом сезоне я столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в карьере»

Лидер калифорнийцев недоволен результатами команды
Баскетбол НБА
19:40
Леброн Джеймс: «В этом сезоне я столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в карьере»
Леброн Джеймс / фото - nba.com

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что создание конкурентной команды из нынешнего состава команды представляется ему одной из самых сложных задач за все время проведенное в НБА.

Цитирует «Короля» портал Fadeaway World:

«В этом сезоне я столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в карьере. Это заставляет меня выкладываться по максимуму, мне это нравится.

Мне нравится учиться, чтобы продолжать прогрессировать, лучше узнавать друг друга. Продолжать работать над нашей системой в атаке и защите».

Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс

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