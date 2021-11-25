Леброн Джеймс обновил сразу два рекорда НБА

Лидер калифорнийцев помог «Лейкерс» одержать робеду над «Индианой»

Леброн Джеймс / фото - skysports.com

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 39 очков (8/17 двухочковых, 5/12 трехочковых, 8/9 штрафных), 6 передач и 5 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерс» (124:116 ОТ).

«Король» обновил собственный рекорд НБА по количеству матчей с 30+ очков, 5+ подборов, 5+ передач, 5+ трехочковых в возрасте после 35 лет. У Джеймса 7 таких матчей, у всех остальных игроков НБА вместе взятых – 4.

Леброн провел 395-й матч в карьере с 30+ очками и 5+ передачами. Это лучший результат в истории НБА. На втором месте находится Майкл Джордан (314 матчей).

Леброн Джеймс покорил отметку в 2 000 точных трехочковых за карьеру.