Лень: «Сейчас наступает самая захватывающая часть моей карьеры»
Центровой «Вашингтон Уизардс» Алексей Лень поделился ожиданиями от своего первого матча в плей-офф НБА. Команда украинца встретится в первом раунде с «Филадельфией Сиксерс». Баскетболист заверил, что они сделают все возможное, чтобы пройти дальше.
«Это мое первое участие в плей-офф за 8 лет в лиге. Безумный опыт – быть игроком НБА столько лет и не почувствовать плей-офф, где каждое владение имеет значение и интенсивность на порядок выше матчей регулярного чемпионата. Сейчас наступает самая захватывающая часть моей карьеры. «Вашингтон» занимал второе место с конца в турнирной таблице Восточной конференции, когда я перешел сюда. Постепенно мы поднимались вверх. Было очень приятно, парни сплотились Противостояние с Эмбиидом? У нас есть игровой план и несколько заготовок против него.
У нас отличные игроки. Мы должны усложнить Эмбииду жизнь. Он наберет очки и в целом покажет хорошую статистику, но нужно усложнять еve попытки броска и не давать набирать легкие очки. Мое взаимодействие с Дэниэлом Гэффордом? Это происходит не на постоянной основе, но иногда мы взаимодействуеv при пик-н-роллах и постановке заслонов? чтобы помочь Брэдли Билу. «Филадельфия» уделит очень пристальное внимание Билу. Мы постараемся помешать им. Каждый знает свою роль, так что в этом плане все предельно просто».
Ранее в НБА уже состоялись первые матчи плей-офф, «Майами» потерпело первое поражение.
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