Лень: «Сейчас наступает самая захватывающая часть моей карьеры»

Алексей Лень / фото - Raptors

Центровой «Вашингтон Уизардс» Алексей Лень поделился ожиданиями от своего первого матча в плей-офф НБА. Команда украинца встретится в первом раунде с «Филадельфией Сиксерс». Баскетболист заверил, что они сделают все возможное, чтобы пройти дальше.

У нас отличные игроки. Мы должны усложнить Эмбииду жизнь. Он наберет очки и в целом покажет хорошую статистику, но нужно усложнять еve попытки броска и не давать набирать легкие очки. Мое взаимодействие с Дэниэлом Гэффордом? Это происходит не на постоянной основе, но иногда мы взаимодействуеv при пик-н-роллах и постановке заслонов? чтобы помочь Брэдли Билу. «Филадельфия» уделит очень пристальное внимание Билу. Мы постараемся помешать им. Каждый знает свою роль, так что в этом плане все предельно просто».