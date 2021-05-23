«Милукоки» в первом матче плей-офф НБА одолел «Майами», трипл-дабл Дончича помог «Далласу» завладеть преимуществом в серии
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Милуоки» – «Майами» 109:107 OT (22:24, 31:26, 27:28, 19:21, 10:8)
«Милуоки»: Миддлтон (27 + 6 передач), Я. Адетокумбо (26 + 18 подборов + 6 потерь), Холидэй (20 + 11 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (18 + 8 подборов), Дивинченцо (3 + 10 подборов) – старт; Портис (8), Форбс (5), Коннотон (2), Такер (0).
«Майами»: Робинсон (24), Батлер (17 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Нанн (10), Адебайо (9 + 12 подборов), Ариза (8 + 12 подборов) – старт; Драгич (25), Хирро (10), Игудала (2), Дедмон (2).
«Милуоки» ведет в серии – 1-0.
«Клипперс» – «Даллас» 103:113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27)
«Клипперс»: Ленард (26 + 10 подборов), Джордж (23), Беверли (10), Зубац (8), М-с Моррис (4) – старт; Батюм (11 + 7 подборов), Рондо (11), Ибака (8), Джексон (2), Мэнн (0).
«Даллас»: Дончич (31 + 10 подборов + 11 передач), Хардуэй (21), Финни-Смит (18), Порзингис (14), Клебер (6 + 9 подборов) – старт; Брансон (15), Ричардсон (8), Пауэлл (0), Мелли (0), Коули-Стайн (0).
«Даллас» ведет в серии – 1-0.
«Бруклин» – «Бостон» 104:93 (16:21, 31:32, 31:20, 26:20)
«Бруклин»: Дюрэнт (32 + 12 подборов), Ирвинг (29), Харден (21 + 9 подборов + 8 передач), Харрис (10), Гриффин (1) – старт; Клэкстон (6), Грин (3), Браун (2), Шэмет (0).
«Бостон»: Тейтум (22), Смарт (17), Уокер (15), Фурнье (10), Томпсон (4 + 10 подборов) – старт; Р. Уильямс (11 + 9 подборов + 9 блок-шотов), Паркер (9), Несмит (5), Г. Уильямс (0), Притчард (0), Уотерс (0).
«Бруклин» ведет в серии – 1-0.
«Денвер» – «Портленд» 109:123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)
«Денвер»: Йокич (34 + 16 подборов), Портер (25 + 9 подборов), Гордон (16 + 8 подборов), Кампаццо (8), Риверс (6) – старт; Моррис (10), Ховард (7), Миллсэп (3), Грин (0).
«Портленд»: Лиллард (34 + 13 передач), Макколлум (21), Нуркич (16 + 12 подборов), Пауэлл (10), Ковингтон (8) – старт; Энтони (18), Саймонс (14), Кантер (2).
«Портленд» ведет в серии – 1-0.
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