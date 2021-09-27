Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
Лидер «Финикса» заболел коронавирусом
Девин Букер заверяет, что скоро вернется в строй
Девин Букер / фото - nba.com
Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер пропустит начало предсезонного тренировочного лагеря по требованиям протокола НБА по профилактике распространения коронавируса.В ходе последнего игрового стрима на Twitch звездный баскетболист сообщил, что действительно заболел COVID-19.
Букер рассказал о том, что болеет уже около недели и чувствует себя хорошо. Среди самых неприятных симптомов защитник назвал отсутствие вкуса и запаха. Тем не менее, атакующий защитник заверяет, что скоро вернется в строй.
Прошлый сезон Букер провел с показателями 25,6 очка, 4,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч, при реализации трехочковых 34%.
НБА не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от COVID-19.
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