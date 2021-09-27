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Лидер «Финикса» заболел коронавирусом

Девин Букер заверяет, что скоро вернется в строй
Баскетбол НБА
27 сентября 18:30
Лидер «Финикса» заболел коронавирусом
Девин Букер / фото - nba.com

Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер пропустит начало предсезонного тренировочного лагеря по требованиям протокола НБА по профилактике распространения коронавируса.

В ходе последнего игрового стрима на Twitch звездный баскетболист сообщил, что действительно заболел COVID-19.

Букер рассказал о том, что болеет уже около недели и чувствует себя хорошо. Среди самых неприятных симптомов защитник назвал отсутствие вкуса и запаха. Тем не менее, атакующий защитник заверяет, что скоро вернется в строй.

Прошлый сезон Букер провел с показателями 25,6 очка, 4,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч, при реализации трехочковых 34%.

НБА не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от COVID-19.


Рене Тер Велде
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