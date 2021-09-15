НБА не будет требовать от игроков обязательной вакцинации от COVID-19

В адрес арбитров и большинства сотрудников лиги действуют куда более жесткие правила

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Игроки НБА не будут обязаны проходить вакцинацию от COVID-19 в сезоне-2021/22. Об этом сообщает ESPN.

НБА и профсоюз игроков продолжают согласовывать аспекты протоколов и процедур, связанных с коронавирусом, для предстоящего сезона. Профсоюз отказался обсуждать вопрос об обязательной вакцинации игроков.

Тем не менее, на данный момент вакцинированы около 85 процентов игроков. Для невакцинированных игроков лига планирует установить набор строгих протоколов.

В отличие от игроков, арбитры и большинство сотрудников лиги обязаны пройти вакцинацию.