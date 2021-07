Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»

Крис Пол / фото - nypost.com

Бывший руководитель «Нетс», ныне инсайдер ESPN Бобби Маркс поделился информацией, что опытный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол может продолжить карьеру в «Никс».

Jumped on SportsCenter Thursday night to talk the offseason in Milwaukee and Phoenix. pic.twitter.com/ZiI9xRR9Mm