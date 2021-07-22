Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»

Инсайдер ESPN считает, что СP3 может продолжить карьеру в «Никс»



Крис Пол / фото - nypost.com

Бывший руководитель «Нетс», ныне инсайдер ESPN Бобби Маркс поделился информацией, что опытный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол может продолжить карьеру в «Никс».

«Если переговоры Пола с «Санc» зайдут в тупик, то стоит обратить внимание на «Нью-Йорк», этот клуб станет главным претендентом на Криса».

Jumped on SportsCenter Thursday night to talk the offseason in Milwaukee and Phoenix. pic.twitter.com/ZiI9xRR9Mm — Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 22, 2021

Напомним, 36-летний Пол этим летом может отказаться от опции в контракте с «Санc» на 44 млн долларов и стать неограниченно свободным агентом. Проходила информация, что разыгрывающий хочет получить трехлетний контракт на 100 млн.

В финале НБА-2021 против «Милуоки» (2-4) Пол набирал 21,8 очка и 8,2 передачи (при 3,5 потери) за 37,3 минуты, реализуя 55% бросков с игры и 52,2% трехочковых.

Сам Крис Пол заверил, что не собирается завершать карьеру.