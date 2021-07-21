Крис Пол установил исторический антирекорд НБА
Крис Пол: «Я не завершаю карьеру. Буду работать как и прежде»
Защитник «Финикса» прокомментировал поражение в финале НБА
Крис Пол / фото - mywabashvalley.com
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол после поражения от «Милуоки» в финальной серии-2021 (2:4) заявил, что не планирует заканчивать с баскетболом.
Защитника «Санс» цитирует NBA Retweet:
«Понадобится время, чтобы осознать все происходящее. Но мой менталитет останется прежним – я продолжу работать.
Я не завершаю карьеру, если вы хотели узнать. Все просто. Я вернусь к работе».
Крис Пол стал первым игроком в истории НБА, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счетом 2:0.
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