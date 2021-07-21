Крис Пол: «Я не завершаю карьеру. Буду работать как и прежде»

Защитник «Финикса» прокомментировал поражение в финале НБА



Крис Пол / фото - mywabashvalley.com

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол после поражения от «Милуоки» в финальной серии-2021 (2:4) заявил, что не планирует заканчивать с баскетболом.

Защитника «Санс» цитирует NBA Retweet:

«Понадобится время, чтобы осознать все происходящее. Но мой менталитет останется прежним – я продолжу работать. Я не завершаю карьеру, если вы хотели узнать. Все просто. Я вернусь к работе».

Крис Пол стал первым игроком в истории НБА, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счетом 2:0.