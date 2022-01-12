«Будивельник» заключил соглашение с бывшим игроком «Финикс Санз»
Миглиниекс: «Надеемся, что Грицак на подходе»
Наставник «Будивельника» – о возвращении украинского бигмэна
Андрей Грицак / Фото - ФБУГлавный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс надеется, что 21-летний украинский бигмэн Андрей Грицак уже в ближайшее время вернется на паркет и поможет столичному коллективу.
«Надеемся, что Грицак на подходе. Все знают его лучшие качества, за которые его назвали Родманом. Он не пропустит ни одну возможность побороться за мяч и даст энергию. Его можно выпускать на площадку, зная, что он перекроет какие-то не совсем качественные свои вещи тем, что он может дать команде. Благодаря нашей ротации он может получить достаточно времени и помочь нам».
«Он молодой игрок и быстро восстанавливается. Врачи говорят, что все хорошо, операция была хоть и не очень сложная, но все же требует времени для восстановления».
Напомним, что Грицак перенес операцию из-за хронической травмы паха.
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