«Торонто» Михайлюка уступил «Детройту», «Клипперс» разнес «Миннесоту»
Михайлюк хорошо вышел со скамейки в матче с бывшей командой
Усилий украинца не хватило «Торонто» для победы
Фото: Getty Images
«Торонто» Святослава Михайлюка уступил в матче регулярного чемпионата НБА «Детройту» (121:127).
Украинец провел на площадке против бывшей команды 12 минут, за которые набрал 7 очков, сделал 3 подбора, 1 результативную передачу и единожды сфолил.
Обзор матча «Торонто» – «Детройт»:
Все результаты игр лиги 14 октября.
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