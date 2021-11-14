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02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Михайлюк хорошо вышел со скамейки в матче с бывшей командой

Усилий украинца не хватило «Торонто» для победы
Баскетбол НБА
10:13
Михайлюк хорошо вышел со скамейки в матче с бывшей командой
Фото: Getty Images

«Торонто» Святослава Михайлюка уступил в матче регулярного чемпионата НБА «Детройту» (121:127).

Украинец провел на площадке против бывшей команды 12 минут, за которые набрал 7 очков, сделал 3 подбора, 1 результативную передачу и единожды сфолил.

Обзор матча «Торонто» – «Детройт»:

Все результаты игр лиги 14 октября.

Олег Шумейко-младший
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Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс Детройт Пистонс

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