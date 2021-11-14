«Торонто» Михайлюка уступил «Детройту», «Клипперс» разнес «Миннесоту»

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02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 104:96 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 122:113 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 119:93 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 83:107 Окончен
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14:00 Будивельник - Харьковские Соколы 80:71 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Днепр 83:90 Окончен
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00:00 Юта Джаз - Майами Хит 105:111 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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13:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Запланирован
14:00 Химик - Киев-Баскет -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
17:00 Николаев - Прометей -:- Запланирован
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

«Торонто» Михайлюка уступил «Детройту», «Клипперс» разнес «Миннесоту»

«Индиана» справилась с «Фильадельфией», а «Юта» проиграла «Майами»
Баскетбол НБА
07:48
«Торонто» Михайлюка уступил «Детройту», «Клипперс» разнес «Миннесоту»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Юта» – «Майами» 105:111 (24:27, 24:31, 21:37, 36:16)

«Юта»: Богданович (26), Митчелл (22 + 5 перехватов), Гобер (14 + 13 подборов), О'Нил (7), Конли (6 + 8 передач) – старт; Кларксон (25), Инглс (4), Паскалл (1), Уайтсайд (0).

«Майами»: Хирро (27 + 8 подборов), Робинсон (22), Лаури (21 + 5 потерь), Такер (13 + 11 подборов), Адебайо (13 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Калеб Мартин (6), Дедмон (4), Струс (3), Винсент (2).

«Индиана» – «Филадельфия» 118:113 (32:25, 38:35, 24:22, 24:31)

«Индиана»: Тернер (20 + 6 блок-шотов), Сабонис (18 + 12 подборов), Брогдон (13 + 10 подборов + 10 передач), Леверт (12), Дуарте (7) – старт; Дж. Холидэй (27), Мартин (13), Макконнелл (8 + 9 передач), Крэйг (0).

«Филадельфия»: Харрис (32 + 11 подборов), Макси (24), Грин (14), Сет Карри (11), Драммонд (11 + 16 подборов) – старт; Коркмаз (8), Милтон (7), Ньянг (6), Рид (0), Бэсси (0).

«Орландо» – «Вашингтон» 92:104 (18:28, 19:22, 22:32, 33:22)

«Орландо»: Энтони (22 + 8 передач), Картер (17 + 7 подборов), Бамба (14 + 17 подборов), Саггс (8), Ф. Вагнер (8) – старт; Хэмптон (8), Росс (7), Окики (6), Харрис (2), М. Вагнер (0).

«Вашингтон»: Динуидди (23 + 11 подборов + 6 передач), Кузма (17 + 10 подборов), А. Холидэй (11), Колдуэлл-Поуп (10), Гэффорд (4) – старт; Харрелл (20 + 7 передач), Нето (9), Авдия (8), Гилл (2), Кисперт (0).

«Новый Орлеан» – «Мемфис» 112:101 (35:22, 27:22, 21:28, 29:29)

«Новый Орлеан»: Александер-Уокер (21), Ингрэм (19), Грэм (15), Валанчюнас (15 + 9 подборов), Харт (5 + 11 передач) – старт; Джонс (17), Мерфи (8), Саторански (5), Темпл (4), Хэйс (3).

«Мемфис»: Брукс (23), Морэнт (22 + 9 подборов + 10 передач), Адамс (15 + 9 подборов), Бэйн (14), Джарен Джексон (4) – старт; Андерсон (13), Мелтон (4), Уильямс (4), Кларк (2), Джонс (0).

«Кливленд» – «Бостон» 91:89 (9:20, 29:32, 24:22, 29:15)

«Кливленд»: Гарлэнд (22 + 6 передач), Мобли (19 + 9 подборов), Аллен (11 + 8 подборов), Уэйд (5), Окоро (2) – старт; Рубио (16 + 7 передач), Осман (9), Валентайн (6), Уиндлер (1).

«Бостон»: Шредер (28), Тейтум (21 + 6 потерь), Р. Уильямс (12 + 16 подборов), Г. Уильямс (11), Смарт (2 + 8 передач + 5 перехватов) – старт; Лэнгфорд (5), Несмит (4), Паркер (4), Эрнангомес (2), Притчард (0).

«Торонто» – «Детройт» 121:127 (34:31, 30:34, 31:28, 26:34)

«Торонто»: Сиакам (25 + 12 подборов + 7 передач), Трент (23), Ануноби (17), Драгич (16), Барнс (11) – старт; Бэнтон (12), Михайлюк (7), Берч (4), Флинн (4), Буше (2).

«Детройт»: Грант (24), Стюарт (20), Бей (16 + 8 подборов), Хэйс (13 + 7 подборов + 10 передач), Каннингем (10) – старт; Джош Джексон (15), Джексон (14), Лайлс (8), Джозеф (7).

«Клипперс» – «Миннесота» 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31)

«Клипперс»: Джордж (23 + 9 подборов), Джексон (21), Бледсоу (14 + 9 передач), Зубац (10 + 12 подборов), Батюм (5) – старт; Мэнн (16), Хартенштайн (12 + 12 подборов), Скрабб (9), Кеннард (9), Уинслоу (7 + 8 подборов), Коффи (3).

«Миннесота»: Эдвардс (21 + 9 подборов), Расселл (15 + 8 передач), Таунс (8 + 8 подборов), Вандербилт (6), Беверли (5) – старт; Макдэниэлс (15), Бизли (8), Рид (7), Окоги (5), Науэлл (4), Лэйман (3), Больмаро (3), Принс (2).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Результаты (НБА) Торонто Рэпторс Детройт Пистонс Лос-Анджелес Клипперс

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