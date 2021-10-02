Михайлюк: «Коронавирусные ограничение сказались на моей точности трехочковых в прошлом сезоне»

Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк поделился своими ожиданиями от нового сезона НБА.

Почему в прошлом сезоне моя точность трехочковых снизилась с 40% до 33%? Прежде всего, сезон был не таким, как все остальные. Было много коронавирусных ограничений, много изменений. Необычный сезон, вот в чем дело. Я не знаю, что ответить. Все сезоны разные. Считаю, что в прошлом сезоне показал лучшую версию себя Сейчас чувствую, что вернул свой привычный бросок, стал сильнее ментально и физически. У меня будет новый старт. Проблема заключалась в подготовке. Я не мог тренироваться в зале так часто, как раньше. Из таких мелочей состоит моя рутина. Я привык всегда выполнять рутину в полном объеме. Но произошли изменения и это немного выбило меня из колеи. Сейчас могу сказать, что возвращаюсь в норму. Бросок становится таким же, как до пандемии коронавируса. Все в команде были вакцинированы. Для всех игроков открылись новые возможности. Я могу больше времени проводить на площадке во время тренировок, чаще отрабатывать бросок в день игры на выезде и тому подобное. Для кого-то подобное не имеет значения, но для некоторых игроков это важно».