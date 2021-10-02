Михайлюк: «Коронавирусные ограничение сказались на моей точности трехочковых в прошлом сезоне»
Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк поделился своими ожиданиями от нового сезона НБА.
«Мне нравится команда. «Торонто» стал моложе. Считаю, что хорошо вписываюсь в «Рэпторс». Нужо тяжело работать каждый день, делать то, что в моих силах. дополнительно работать, фокусироваться на каждой игре. Если я буду сконцентрирован на вещах, которые мне нужно делать, это выльется в качество игры на площадке. Мы только начали тренироваться , но понятно, что я должен хорошо бросать, «растягивать» площадку, играть с энергией и жестко. Какие у меня были варианты продолжения карьеры и почему выбрал «Торонто»? Были контакты с «Лейкерс» и некоторыми другими контендерами. Как я сказал ранее. «Торонто» отлично мне подходит Я познакомился с главным тренером Ником Нерсом прошлым летом. Он ценит меня как игрока и хотел видеть в команде. в которую я отлично вписываюсь. Меня волнует только игра в баскетбол. На данном этапе карьеры я пытаюсь развиваться, качественно играть и побеждать Не хочется выходить на площадку и проигрывать в каждом матче. «Торонто» постарается выиграть максимально возможное количество матчей. Всем известно, какие перемены случились в команде. Но нынешний состав усердно работает. «Рэпторс» выиграли титул в 2019 году. Тренеры и игроки, которые приложили к этому руку, сохраняют чемпионский менталитет. Это очень помогает.
Почему в прошлом сезоне моя точность трехочковых снизилась с 40% до 33%? Прежде всего, сезон был не таким, как все остальные. Было много коронавирусных ограничений, много изменений. Необычный сезон, вот в чем дело. Я не знаю, что ответить. Все сезоны разные. Считаю, что в прошлом сезоне показал лучшую версию себя Сейчас чувствую, что вернул свой привычный бросок, стал сильнее ментально и физически. У меня будет новый старт. Проблема заключалась в подготовке. Я не мог тренироваться в зале так часто, как раньше. Из таких мелочей состоит моя рутина. Я привык всегда выполнять рутину в полном объеме. Но произошли изменения и это немного выбило меня из колеи. Сейчас могу сказать, что возвращаюсь в норму. Бросок становится таким же, как до пандемии коронавируса. Все в команде были вакцинированы. Для всех игроков открылись новые возможности. Я могу больше времени проводить на площадке во время тренировок, чаще отрабатывать бросок в день игры на выезде и тому подобное. Для кого-то подобное не имеет значения, но для некоторых игроков это важно».
Святослав Михайлюк подписал двухлетний контракт с «Торонто Рэпторс».
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