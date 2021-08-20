Михельсон: «Когда речь идет о финале Кубка Украины, надо забывать о травмах, сцепить зубы и играть»
Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
Наставник «Черкасских Мавп» – о подготовке команды к новому розыгрышу Суперлиги
16:42
Максим Михельсон / Фото - ФБУГлавный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон в интервью официальному сайту клуба рассказал о подготовке команды к новому сезону украинской Суперлиги.
«Первоочередная задача сбора – это полная подготовка игроков к новому сезону. Будем подтягивать как физические, так и технические аспекты. Надеемся, что COVID-19 никак не повлияет на подготовку и сезон. Все игроки, которые прибывают в Черкассы, обязательно проходят вакцинацию. На новый сезон планируем подписать четырех легионеров. Пока точных договоренностей нет, но мы ведем переговоры. Ждем, пока закончится Летняя лига в США. Я посетил саму Лигу и несколько кемпов там. Вел переговоры с тренерами и агентами».
«С агентами нескольких игроков есть определенная договоренность. Согласно договоренности, если игроков после Летней лиги не вызовут в лагерь команд НБА, мы будем разговаривать о подписании их в Черкассы. Конечно, это высокий риск. У нас есть время, мы параллельно ищем альтернативные варианты. До старта сезона планируем провести 8-10 товарищеских матчей. Сейчас запланирован турнир в Харькове, который пройдет 3-5 сентября. Также ведутся переговоры с другими клубами о проведении товарищеских матчей».
Напомним, ранее «Черкасские Мавпы» объявили о возвращении атакующего защитника Александра Кольченко.
Комментарии 0