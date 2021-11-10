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Баскетбол (8 событий из 8) показать все
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Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
нет важных матчей
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02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 109:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс 110:98 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 117:109 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:30 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Днепр -:- Запланирован

«Милуоки» обыграл «Филадельфию», «Юта» оказалась сильнее «Атланты»

«Клипперс» выиграл у «Портленда»

Баскетбол НБА
07:30
«Милуоки» обыграл «Филадельфию», «Юта» оказалась сильнее «Атланты»
Фото: Милуоки

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Милуоки» 109:118 (39:30, 19:31, 35:30, 16:27)

«Филадельфия»: Макси (31), Милтон (20 + 6 передач), Драммонд (17 + 20 подборов), Рид (6), Коркмаз (5) – старт; Ньянг (21), Грин (9), Бэсси (0).

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (31 + 16 подборов), Аллен (25), Портис (19 + 10 подборов), Хилл (8), Холидэй (8 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Оджелей (11 + 8 подборов), Нвора (8), Коннотон (8), Робинсон (0).


«Юта» – «Атланта» 110:98 (30:28, 32:22, 33:30, 15:18)

«Юта»: Митчелл (27), Богданович (18), Конли (12 + 6 передач), О'Нил (11), Гобер (9 + 14 подборов) – старт; Кларксон (16), Уайтсайд (8 + 8 подборов), Паскалл (7), Инглс (2), Батлер (0), Они (0), Форрест (0), Азубуйке (0).

«Атланта»: Хертер (28), Янг (27 + 6 передач + 6 потерь), Капела (13 + 12 подборов), Коллинз (7), Хилл (0) – старт; Реддиш (16), Уильямс (4), Галлинари (3), Дженг (0), Райт (0), Луваву-Кабарро (0).


«Клипперс» – «Портленд» 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30)

«Клипперс»: Джордж (24 + 9 подборов + 7 передач), Джексон (23 + 6 передач), Батюм (22), Бледсоу (11 + 6 передач), Зубац (11 + 7 подборов) – старт; Хартенштайн (14), Мэнн (7), Кеннард (3), Уинслоу (2), Коффи (0), Бостон (0), Ибака (0).

«Портленд»: Лиллард (27 + 6 передач), Пауэлл (23), Нуркич (15 + 13 подборов + 6 передач), Макколлум (13), Ковингтон (6 + 6 передач) – старт; Зеллер (8 + 8 подборов), Саймонс (5), Нэнс (5), Литтл (4), Снелл (3).


Карен Агабекян
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Теги

Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Атланта Хоукс Юта Джаз Милуоки Бакс Филадельфия 76

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