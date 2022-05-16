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«Мілуокі» склав чемпіонський титул, «Даллас» з дабл-даблом Дончича вибив «Фінікс»

Фіналісти сезону-2021 завершили свої виступи
Баскетбол НБА
07:41
«Мілуокі» склав чемпіонський титул, «Даллас» з дабл-даблом Дончича вибив «Фінікс»
Фото: Getty Images

НБА. Плей-оф. Другий раунд

«Бостон» – «Мілуокі» 109:81 (20:26, 28:17, 31:21, 30:17) Рахунок у серії – 4:3

«Бостон»: Г. Вільямс (27), Тейтум (23 + 8 передач + 7 втрат), Браун (19 + 8 підбирань), Смарт (11 + 7 підбирань + 10 передач), Хорфорд (6 + 10 підбирань + 6 передач) - старт; Прітчард (14), Несміт (3), Уайт (3), Фіттс (3).

«Мілуокі»: Я. Адетокунбо (25 + 20 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Холідей (21 + 8 передач), Б. Лопес (15 + 10 підбирань), Меттьюз (3), Аллен (1) – старт; Портіс (10), Нвора (2), Вільдоса (2), Коннотон (2).

«Фінікс» – «Даллас» 90:123 (17:27, 10:30, 23:35, 40:31) Рахунок у серії – 3:4

«Фінікс»: Букер (11), Пол (10), Бріджес (6), Краудер (5), Ейтон (5) – старт; К. Джонсон (12), Уейнрайт (10), Шемет (9), А. Холідей (6), Макгі (6), Пейн (5), Крейг (2), Пейтон (2), Бійомбо (1).

«Даллас»: Дончич (35 + 10 підбирань), Брансон (24), Пауелл (6), Фінні-Сміт (5), Буллок (5) – старт; Дінуїдді (30), Берк (4), Грін (3), Клебер (3), Крісс (3), Нілікіна (3), Мар'янович (2).

Олег Шумейко-младший
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