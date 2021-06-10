На должность главного тренера «Бостона» претендует экс-тренер сборной Украины

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
Президент «Бостона» Брэд Стивенс получил разрешение от команд на собеседование с несколькими помощниками главных тренеров.
На должность главного тренера «Бостона» будут претендовать нынешние ассистенты клубов лиги: Чонси Биллапс, Дарвин Хэм, Чарльз Ли, Джамал Мосли и Име Удока.
Также собеседования провели с членами своего бывшего тренерского штаба: Джеем Ларранагой, Джеромом Алленом, Скоттом Моррисоном и Джо Маццуллой.
Отметим, что с 2013 по 2015 года Ларранага работал тренером в штабе национальной сборной Украины, будучи помощником Майком Фрателло.
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